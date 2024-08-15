الجنيه يتعافى.. كواليس تراجع أسعار الذهب في مصر مدفوعة بانخفاض سعر الدولار

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية يوم الخميس، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 - الذي يعد الأكثر تداولًا في السوق المصرية - بنحو 10 جنيهات.

وبهذا التراجع، سجل سعر الجرام 3450 جنيهًا مقارنة بـ 3460 جنيهًا في التعاملات الصباحية من نفس اليوم، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز

أسعار الذهب في مصر

وتفاوتت أسعار باقي الأعيرة على النحو التالي: سجل عيار 24 حوالي 3942 جنيهًا للجرام، بينما بلغ عيار 18 نحو 2957 جنيهًا، وعيار 14 انخفض إلى 2280 جنيهًا للجرام. أما الجنيه الذهب، فقد سجل سعره الإجمالي حوالي 27600 جنيه.

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يأتي هذا التراجع في أسعار الذهب بالتزامن مع انخفاض تدريجي في سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، حيث شهدت العملة الخضراء تراجعًا طفيفًا، ليتم تداولها بمتوسط سعر 49.15 جنيه لكل دولار. وقد أدى هذا التراجع في سعر الدولار إلى تأثير ملحوظ على أسعار الذهب في السوق المحلية، حيث ساهم بشكل مباشر في انخفاض سعر جرام الذهب.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أونصة الذهب تراجعًا في أسعارها خلال الأيام الأخيرة، وهو ما انعكس جزئيًا على السوق المحلية.

إلا أن تأثير السعر العالمي على تسعير الذهب في مصر أصبح أقل وضوحًا في الفترة الأخيرة، مع تزايد تأثير التحركات في سعر صرف الدولار على عملية التسعير.

فالارتفاع الطفيف في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال اليومين الماضيين كان له الأثر الأكبر على خفض أسعار الذهب في السوق المحلية.

وفيما يتعلق بتحركات سعر صرف الدولار، فقد شهد تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات يومي الأربعاء والخميس، حيث فقد نحو 1% من قيمته أمام الجنيه المصري خلال هذه الفترة. وقد انخفض سعر الدولار لأقل من حاجز 49 جنيهًا، مسجلًا 48.90 جنيه بنهاية تعاملات الخميس، وفقًا لمتوسط أسعار البنوك. هذا الانخفاض التدريجي في سعر صرف الدولار يُعتبر عاملًا مهمًا في دعم الاستقرار النسبي في أسعار الذهب، على الرغم من التذبذبات التي تشهدها الأسواق العالمية.

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