‎المعدن الاصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024، من كلمات البحث التي شهدت رواجًا في الساعات الأخيرة، مع حرص الكثيرين على استثمار أموالهم في المشغولات والسبائك الذهبية للحفاظ على قيمتها.

‎متى ينزل سعر الذهب

وشهدت أسواق أسعار الذهب في العالم والسوق المحلي المصري تقلبات ملحوظة في الفترة الأخيرة، في حين لا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بمكانته كملاذ آمن من التضخم، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة جميع التفاصيل عن سعر الذهب اليوم.

وقد حافظ سعر الذهب اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024 على انخفاضه بجميع الأعيرة في بداية التعاملات داخل الصاغة، ليتراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 80 جنيهًا، كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات، وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات.

وشهد الأسبوع الماضي تذبذبًا في سعر الذهب بالتزامن مع تقلبات متزايدة في الأسواق المالية الأوسع نطاقا، على الرغم من أنه أنهى الأسبوع بارتفاع طفيف. كما استفاد المعدن الأصفر من الطلب على الملاذ الآمن وسط مخاوف بشأن حرب أكبر في الشرق الأوسط، ومع شن أوكرانيا هجوما ضد روسيا.

‎سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024

حقق سعر الذهب عيار 18 حوالي 2961 جنيهًا.

‎سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 3455 جنيهًا.

‎سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3948 جنيهًا.

‎سعر الذهب والسبائك اليوم

وفي السياق، فقد جاءت سعر الذهب والسبائك اليوم على النحو التالي:

سبيكة ذهب 1 جرام: 4,713

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,247

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 22,281

جنية الذهب 8ج عيار 21: 35,992

جنية الذهب 8ج عيار 22: 37,706

جنية الذهب 8ج عيار 24: 41,133

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 44,047

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 87,494

سعر سبيكة الذهب أوقية: 130,148

سبيكة الذهب نصف أونصة: 68,167

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 135,669

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 217,236

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 433,615

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 51,376

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,314,723

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,161,218

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