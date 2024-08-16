"احسب تكليفتك"..نشرة أسعار مواد البناء اليوم لشهر أغسطس 2024

أسعار مواد البناء..استقرت أسعار مواد البناء اليوم الجمعة، 16 أغسطس 2024، بشكل ملحوظ، وسجل طن حديد عز نحو 41,953 جنيهًا، بينما سجل طن أسمنت الرمادي 2,386 جنيهًا.

أسعار مواد البناء اليوم

يهتم قطاع كبير من المواطنين خاصة التجار والمقاولين والعاملين في مجال البناء، بمعرفة التحديثات التي تطرأ على مواد البناء، لمتابعة تكاليف البناء, لذا ترصد جريدة “الموجز” أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 16-8-2024.

سعر طن الحديد اليوم

شهدت أسعار الحديد اليوم حالة من الاستقرار, وجاءت الأسعار كالتالي:

استقر سعر طن حديد عز عند 41,500 جنيه.

بلغ سعر طن حديد سرحان نحو 38,800 جنيه.

سجل سعر طن حديد بشاي حوالي 41,200 جنيه.

أسعار الحديد

وصل سعر طن حديد المعادي إلى 38,800 جنيه.

سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 39,000 جنيه.

كما استقر سعر طن حديد العشري عند 38,800 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المصريين نحو 41,100 جنيه،

وصل سعر طن حديد الكومي إلى 39,000 جنيه.

سجل سعر طن حديد المراكبي نحو 41,000 جنيه.

في حين بلغ سعر طن حديد عطية 39,000 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

استقرت أسعار الحديد اليوم الجمعة 16-8-2024, وجاءت كالتالي:

سجل سعر طن أسمنت النصر حوالي 2,200 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت وادي النيل 2,140 جنيهًا.

وصل سعر طن أسمنت حلوان إلى 2,220 جنيهًا.

تراوحت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1,450 و1,590 جنيهًا للطن.

وسجلت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 2,250 و2,430 جنيهًا.

تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض بين 3,920 و4,030 جنيهًا.

سعر الزلط اليوم

تفاوتت أسعار الزلط حسب النوع والمكان, وسجلت الأسعار كالتالي:

سجل سعر متر الزلط العادي حوالي 190 جنيهًا مصريًا.

بينما وصل سعر متر الزلط الفينو إلى 275 جنيهًا.

تراوح سعر الزلط المخصوص حول 200 جنيه.

وقدر سعر الزلط السن مقاس 22 بنحو 210 جنيهًا للمتر.

سعر الرمل اليوم

تفاوتت أسعار متر الرمل في مصر بين 160 و480 جنيهًا مصريًا، بناءً على نوع الرمل, وجاءت الأسعار كالتالي:

مواد البناء

سجل سعر الرمل الناعم حوالي 430 جنيهًا لكل متر مكعب.

بلغ سعر الرمل الخشن حوالي 480 جنيهًا لكل متر مكعب.

تراوحت أسعار رمل البناء العادي بين 160 و225 جنيهًا لكل متر.

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