بشرى سارة للمواطنين بخصوص أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 15-8-2024

يهتم عدد كبير من المواطنين خاصة التجار بمعرفة أسعار مواد البناء مثل الحديد والاسمنت وغيرهم اليوم الخميس 15-8-2024 في الاسواق، حيث تتغير أسعار مواد البناء بشكل مستمر يوميًا.

سعر طن الحديد اليوم الخميس 15-8-2024

وشهدت أسعار البناء اليوم الخميس استقرارًا في الأسواق، حيث ارتفع سعر حديد عز اليوم الجمعة 2 أغسطس 2024 بالسوق المحلية بنحو 386 جنيهًا للطن، بينما صعد الحديد الاستثماري بقيمة 706 جنيهات، وذلك مع تساؤل المستهلكين عن أسعار الحديد ومواد البناء الآن في مصر.

أسعار الحديد والاسمنت اليوم

ويعرض لكم الموجز سعر طن الحديد اليوم في الأسواق كالتالي:

-سجل سعر حديد عز: بلغ 42277 جنيهًا للطن، بزيادة 684 جنيهًا.

-سجل سعر الحديد الاستثماري: وصل 40681 جنيهًا للطن، بزيادة 597 جنيهًا.

-سجل حديد السويس: 38,000 جنيه للطن.

-سجل حديد مصر ستيل: 38,000 جنيه للطن.

- سجل حديد بشاي: 39,000 جنيه للطن

-سجل سعر طن حديد عز نحو 41,500 جنيه

-سجل سعر طن حديد بشاى 41,200 جنيه

-سجل سعر طن حديد العتال 39,000 جنيه .

-سجل سعر طن حديد المعادى 38,800 جنيه

سعر طن الأسمنت اليوم الخميس



ويريد عدد كبير من الأشخاص معرفة سعر طن الأسمنت اليوم في مصر، حيث ارتفع بنسبة طفيفة وجاءت أسعاره كالتالي:



-سجل أسمنت المخصوص سعر 2,400 جنيه.

-سجل أسمنت السويس سعر 2,430 جنيه.

-سجل أسمنت السويدي سعر 2,650 جنيه.

-سجل أسمنت العسكري سعر 2,280 جنيه.

سجل أسمنت النصر سعر 2,340 جنيه.

-سجل أسمنت سيناء سعر 2,320 جنيه.

-سجل أسمنت حلوان سعر 2,430 جنيه.

-سجل أسمنت المنيا سعر 2,290 جنيه.

-سجل أسمنت المهندس سعر 2,400 جنيه.

-سجل أسمنت تايتان سعر 2,270 جنيه.

-سجل أسمنت المصري سعر 2,280 جنيه.

-سجل أسمنت الممتاز سعر 2,360 جنيه.

-سجل أسمنت التعمير سعر 2,330 جنيه.

-سجل أسمنت المعلم سعر 2,390 جنيه.

-سجل اسمنت السهم سعر 2,340 جنيه.

-سجل أسمنت الفهد سعر 2,310 جنيه

-سجل أسمنت وادي النيل سعر 2,320 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

سعر الزلط اليوم الخميس في الأسواق

-بلغ الزلط الفينو: يتراوح بين 285 جنيهًا و400 جنيهًا.

-سجل سعر الزلط الكبير: يتراوح بين 240 جنيهًا و260 جنيهًا.

-سجل سعر مكعب الزلط: 250 جنيهًا.

سجل سعر الزلط نحو السن: 225 جنيهًا.

سعر الرمل الخميس

بلغ سعر المتر من الرمل الناعم في السوق اليوم الجمعة 90 جنيهًا،

-سجل سعر المقدار نفسه من الرمل الخشن 100 جنيهًا

-بلغ سعر المتر من الرمل العادة 165 جنيهًا.

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