متاح.. جميع أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر

اسعار مواد البناء من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثيرون في الفترة الحالية، وبخاصة في ظل عدم الاستقرار الذي شهدته الأسواق في الفترة الماضية.

ومع تزايد عمليات البحث عنها، يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن اسعار مواد البناء اليوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2024.

‎سعر طن الحديد اليوم

سعر الحديد الاستثماري: 40084 جنيها للطن، محققا تراجعا قيمته 796.54 جنيه في الطن.

سعر حديد "عز": 41593 جنيها للطن، مسجلا انخفاضا قدره 789 جنيها في الطن.

سعر حديد بشاي: 41 ألف جنيه للطن.

سعر الحديد في شركة المصريين: 41 ألف جنيه للطن.

سعر حديد الكومي: 38 ألف جنيه للطن.

سعر حديد العشري: 37.500 جنيه للطن.

سعر حديد مصر ستيل: 38 ألف جنيه للطن.

سعر حديد بيانكو: 38 ألف جنيه للطن.

سعر حديد العتال: 39 ألف جنيه للطن.

سعر حديد المعادي: 38 ألف جنيه للطن.

سعر حديد الجيوشي: 39 ألف جنيه للطن.

سعر حديد المراكبي: 41 ألف جنيه للطن.

سعر حديد عطية: 38.500 جنيه للطن.

‎سعر الاسمنت اليوم في مصر

سعر الأسمنت الرمادي:2280 جنيها للطن، مسجلا تراجعا قيمته 82.59 جنيه في الطن.

سعر أسمنت المسلح: 2.000 جنيه للطن.

سعر أسمنت النصر: 1920 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي: 1930 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت العسكري: 1950 جنيهًا.

سعر أسمنت النهضة: 2270 جنيهًا.

سعر أسمنت السويدي: 2100 جنيه للطن.

سعر أسمنت السويس: 1990 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت حلوان: 1980 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت المخصوص: 1950 جنيهًا.

‎سعر شيكارة الاسمنت

سعر الأسمنت المخلوط: بين 1310 - 1370 جنيها.

سعر الأسمنت المقاوم: بين 2120- 2220 جنيهًا.

سعر الأسمنت الأبيض: تراوح بين 3900- 3920 جنيها.

‎سعر الزلط اليوم

سعر متر الزلط الفينو: يتراوح من 215 حتى 225 جنيه.

سعر متر الزلط الكبير: ما بين 165 إلى 175 جنيه.

سعر متر الزلط السن: ما بين 170 إلى 200 جنيه.

‎سعر الرمل اليوم

سعر متر الرمل اليوم من النوع الناعم: 85 جنيه.

سعر متر الرمل الخشن اليوم في مصر: 100 جنيه مصري.

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