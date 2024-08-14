الكيلو بكام .. أسعار الفواكه والخضراوات اليوم 14-8-2024

أسعار الفواكه والخضراوات اليوم 14-8-2024 .. شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 14-8-2024، ثباتًا في أسعارها بالأسواق، وذلك بعد ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة طفيفة واستقرار أسعار الفواكه نظرًا لتوافرها وتنوعها.

وتعد الفواكه والخضراوات من أكثر الأطعمة المفيدة والتي يجب عليك تناولها بشكل يومي، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة مثل مضادات الأكسدة والالياف والفيتامينات المتنوعة.

أسعار الفواكه والخضراوات اليوم 14-8-2024

أسعار الخضراوات اليوم 14-8-2024

وينشر لكم الموجز أسعار الخضار اليوم الجمعة 14-8-2024 كالتالي:

- يتراوح سعر الطماطم من 12 إلى 18 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطس من 15 إلى 25 جنيها

- يتراوح سعر البصل من 10 إلى 15 جنيها

- يتراوح سعر الكوسة من 10 إلى 20 جنيها

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 5 إلى 8 جنيهات

- يتراوح سعر الفاصوليا من 23 إلى 33 جنيها

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 10 إلى 12 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 6 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 13 إلى 15 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 6 إلى 10 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 6 إلى 8 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 6 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل حامي صوب من 6 إلى 12 جنيها

أسعار الفواكه اليوم 14-8-2024

سعر الكيلو من البرتقال الصيفي بقيمة 18 جنيه والحد الأدنى للسعر 10 جنيه مصري.

وسعر الجريب فروت للكيلو جرام يسجل من 6 ل 9 جنيه.

سعر الكيلو من ثمار الموز المغربي من 10 وحتى 14 جنيه مصري.

وسعر الكيلو من العنب البناتي أحمر ما بين 20 وحتى 25 جنيه مصري.

سعر العنب الأصفر البناتي من 20 ل 25 جنيه مصري.

1 كيلو جرام من التفاح المصري من 17 حتى سعره 27 جنيه مصري.

سعر كيلو واحد من الكنتالوب من 6 ل 9 جنيه مصري

قيمة سعر كيلو من الأفوكادو من 60 ل 150 جنيه مصري.

تفاح أمريكي إيطالي من 40 إلى 90 جنيه مصري.

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