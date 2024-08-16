سعر النحاس والمعادن اليوم الجمعة 16-8-2024 .. استثمر فلوسك

استقر سعر النحاس اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024 في الأسواق المحلية، وسجل سعر طن النحاس في بورصة المعادن 4.1420 دولارًا, ويستخدم النحاس على نطاق واسع في قطاعات الطاقة والبناء والنقل، مما يبرز أهميته الاقتصادية.

سعر النحاس اليوم في مصر

شهد الطلب على النحاس ارتفاعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، مما يجعله فرصة استثمارية جذابة, ارتفع الطلب على النحاس بالتزامن مع النمو الاقتصادي والصناعي، خاصة في مصر والدول الناشئة التي تشهد أسواقًا ذات نمو سريع.

تميز النحاس بتوفره بكميات كبيرة مقارنة بالمعادن الأخرى مثل الذهب والفضة، كما أن تكلفة استخراجه أقل, جعلت هذه العوامل تداول النحاس أكثر سهولة من ناحية التكلفة.

سعر النحاس

يهتم قطاع كبير بمتابعة سعر النحاس والمعادن يوميًا, لذا تستعرض جريدة “الموجز” أسعار النحاس اليوم الجمعة 16-8-2024, وفقًا لآخر تحديثات بورصة المعادن والأسواق المحلية, وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر النحاس في بورصة المعادن اليوم

تباينت أسعار النحاس في بورصة المعادن اليوم، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر طن النحاس 4.1420 دولارًا.

وصل أعلى سعر لخام النحاس اليوم إلى 4.1635 دولارًا.

بلغ أدنى سعر للنحاس اليوم 4.1230 دولارًا.

سعر طن النحاس

أسعار النحاس الأحمر والأصفر في مصر

شهدت أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم في مصر حالة من الاستقرار, وجاءت الأسعار كالتالي:

تفاوت سعر كيلو النحاس اليوم ما بين 280 إلى 297 جنيهًا.

سجل سعر طن النحاس 297,000 جنيه.

بلغ سعر طن النحاس الأحمر الخردة 160,000 جنيه.

وصل سعر طن النحاس الأصفر إلى 105,000 جنيه.

استقرت أسعار الرفوف من النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا للكيلو.

أسعار المعادن اليوم

شهدت أسعار المعادن اليوم حالة من الاستقرار وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الألومنيوم اليوم نحو 2,318.59 دولارًا.

بلغ سعر الذهب اليوم نحو 2,318.59 دولارًا.

حقق سعر البلادنيوم نحو 943.76 دولارًا.

طرق الاستثمار في النحاس

يمكن الاستثمار في النحاس بطرق متنوعة:

أسهم النحاس: شراء أسهم شركات تعمل في مجال النحاس، سواء في التنقيب أو الاستخراج أو التطوير.

صناديق الاستثمار المتداولة في النحاس: تعتبر صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) وسيلة أخرى للاستثمار غير المباشر في النحاس.

العقود الآجلة للنحاس: تشمل العقود الآجلة اتفاقًا ملزمًا لتبادل السلعة في تاريخ مستقبلي بسعر محدد مسبقًا. يتم تبادل هذه العقود في بورصات مثل بورصة لندن للمعادن، وبورصة السلع المتعددة، وبورصة شنجهاي للسلع، وبورصة طوكيو للسلع، وبورصة شيكاغو.