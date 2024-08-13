أسعار النحاس والمعادن اليوم الثلاثاء 13-8-2024..الكيلو بكام؟

سعر النحاس والمعادن اليوم..أبدى التجار والمستهلكون اهتمامًا دائمًا عبر محركات البحث لمعرفة سعر النحاس والمعادن اليوم، نظرًا لاستخدامه الواسع في العديد من الصناعات مثل الطاقة والبناء والنقل والأجهزة الإلكترونية.

سعر النحاس اليوم

يتساءل الكثيرون عن سعر النحاس اليوم, لذا تقدم "الموجز" أحدث بيانات أسعار النحاس اليوم في الأسواق المحلية وجاءت كالتالي:

تراوحت أسعار كيلو النحاس اليوم بين 280 و297 جنيهًا.

سجل سعر طن النحاس 297 ألف جنيه،

بينما بلغ سعر طن النحاس الأحمر الخردة 160 ألف جنيه،

وسجل سعر طن النحاس الأصفر في بورصة المعادن 105 آلاف جنيه.

استقر سعر النحاس الأصفر عند 299 جنيهًا للكيلو.

أسعار النحاس اليوم في بورصة المعادن

سجلت أسعار النحاس في بورصة المعادن، الثلاثاء 13 أغسطس 2024، سعر الإغلاق الأخير عند 4.0533 دولار للطن. ووصل أعلى سعر للنحاس حاليًا إلى 4.0725 دولار لكل طن.

النحاس

سعر النحاس الخردة اليوم

تباين سعر كيلو النحاس الخردة حسب درجة نقائه، حيث تراوحت الأسعار بين 200 و400 جنيه مصري للكيلو.

تفاوتت تكلفة كيلو جرام خردة النحاس الأصفر بين 280 و300 جنيه مصري حسب مكان البيع وجودة النحاس.

سجلت أسعار خردة النحاس الأصفر بين 280 و300 جنيه مصري للكيلو،

بينما تراوحت أسعار خردة النحاس الأحمر بين 240 و280 جنيهًا مصريًا للكيلو.

بلغ سعر النحاس النقي بين 330 و400 جنيه مصري للكيلو،

في حين تراوحت أسعار النحاس المخلوط بين 280 و300 جنيه مصري.

أسعار المعادن اليوم

وصلت أسعار المعادن اليوم إلى:

الألومنيوم: 2,244.04 دولارًا.

النيكل: 16,172.17 دولارًا.

الكوبالت: 26,131.00 دولارًا.

يُذكر أن النحاس يُستخرج بعدة طرق مثل التعدين، ويُشكل في هيئة ألواح. يلعب النحاس دورًا كبيرًا بين المعادن ويدخل في صناعات متعددة. يتم استخراج النحاس من الخردة والمخلفات القديمة والهدايا التذكارية، ويُعاد تدويره وتصنيعه. وتأتي مصادر النحاس الخردة من الأواني والتحف والكابلات القديمة والمواسير والأنابيب النحاسية والأجزاء الداخلية للأجهزة الكهربائية، ويتأثر سعر النحاس بعملية العرض والطلب عليه.

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استقرار أسعار السلع الغذائية الأسياسية اليوم الثلاثاء 13-8-2024



