سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم الجمعة 16-8-2024.. الفضة بكام؟

سعر الفضة اليوم..استقر سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية عند 41.11 جنيهًا، مع تفاوت في تكلفة مصنعية الفضة في مصر التي وصلت إلى حوالي 25 جنيهًا تقريبًا، وقد تختلف قليلاً من محل لآخر.

أسعار الفضة في مصر

زادت أهمية أسعار الفضة بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وأصبحت واحدة من أبرز المعادن التي يلجأ إليها الناس كخيار استثماري, تزامنًا مع الارتفاعات الجنونية في أسعار الذهب، ارتفعت جاذبية الفضة باعتبارها ملاذًا آمنًا للمدخرات.

أسعار الفضة اليوم

شهدت مؤشرات البحث عن أسعار الفضة اليوم ارتفاعًا ملحوظًا، ويتساءل الكثيرون عن أسعار الفضة اليوم, لذا يستعرض “الموجز” أسعار الفضة اليوم الجمعة 16-8-2024 وفقًا لآخر تحديث مباشر وارد من منصة “بنك لآيف”:

أسعار الفضة

سعر جرام الفضة عيار 99.9

استقر سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9 عند 44.45 جنيهًا.

سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958

وصل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 إلى 42.58 جنيهًا.

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925

بلغ سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925 نحو 41.11 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 916

استقرت قيمة جرام الفضة عيار 916 في السوق المصري عند 40.71 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم

سجل سعر جرام الفضة عيار 875 المعروف بالفضة السعودي نحو 38.89 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 800 اليوم

حقق سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 35.56 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 750 اليوم

بلغ سعر جرام الفضة عيار 750 نحو 33.33 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 585 اليوم

سجل سعر جرام الفضة عيار 585 نحو 26.00 جنيهًا.

سعر الفضة اليوم

سعر تلميع الفضة

توفر الأسواق العديد من الملمعات الخاصة بالفضة التي تساعد في تنظيفها وتلميعها من الأتربة والزيوت, تراوحت تكلفة تلميع الفضة في محلات الصاغة ما بين 24 و28 جنيهًا، بالإضافة إلى الملمعات الطبيعية المتوفرة في كل المنازل مثل عصير وقشر الليمون، الملح، والكربونات.

أهمية الفضة في عالم المجوهرات

تميزت الفضة بأهمية عالمية بين عشاق المجوهرات والحرف اليدوية, وأبدعت مصر في تصميم وصنع مجوهرات الفضة بأساليب فنية فريدة ومبتكرة، مجسدة العراقة والثقافة المصرية في التصاميم, واستخدمت التقنيات التقليدية والحديثة في صناعة هذه المجوهرات، مما أضفى عليها قيمة فنية وثقافية كبيرة.

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