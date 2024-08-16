العملات الاجنبية.. اطلع على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

أسعار العملات الاجنبية ، حصدت اهتمامًا كبيرًا في الساعات الماضية على وجه الخصوص، إذ يسعى الكثيرون لمتابعة تطورات العملات الاجنبية التي تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية حول العالم.

وفي السياق، شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024 تباينًا في البنوك المصرية وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري، وهو ما يستعرضه الموجز في السطور القادمة.

‎سعر الدولار اليوم في البنوك

وجاء ‎سعر الدولار اليوم في البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.85 للشراء و 48.95 للبيع جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB: وبلغ سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: وفى بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.84 جنيه للشراء، و 48.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC: بلغ سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 48.86 جنيه للشراء و 48.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الدولار فى بنك مصر 48.85 للشراء، و 48.95 جنيه للبيع.

‎سعر الدولار بنك مصر

سجل سعر الدولار فى بنك مصر 48.85 للشراء، و 48.95 جنيه للبيع.

‎سعر العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 53.79 جنيه للشراء و 53.90 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 62.83 جنيه للشراء و 62.96 جنيه للبيع

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 56.38 جنيه للشراء و 56.50 جنيه للبيع.

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 33.17 جنيه للشراء و 33.24 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.01 جنيه للشراء و 13.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 159.71 جنيه للشراء و 160.09 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.30 جنيه للشراء و 13.32 جنيه للبيع.

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.82 جنيه للشراء و 6.83 جنيه للبيع

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