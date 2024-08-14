أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات.. الدولار بكام «إنفوجراف»

أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات.. شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري تغيرات ملحوظة بنهاية التعاملات اليوم.

وتباينت أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات بين الارتفاع والاستقرار والانخفاض نتيجة للتغيرات في العرض والطلب، بالإضافة إلى التأثيرات الخارجية مثل تحركات الدولار الأمريكي على الصعيد العالمي، والأحداث الاقتصادية الدولية والمحلية.

أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات

وخلال السطور التالية الموجز يرصد معكم أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات بنهاية يوم الأربعاء الموافق 14-8-2024، الذى شهد ارتفاعًا على مدار اليم انتهى بالاستقرار النسبي.

ولهذا ارتفعت مؤشرات البحث عبر جوجل للتعرف على آخر التحديثات، حيث سيطر الارتفاع على سعر الدولار الأمريكي بجانب العملة الأوروبية وباقي العملات طوال اليوم الأربعاء 14-8-2024، مما جعله متصدرًا شبكة الإنترنت بينما تفاوتت أسعار العملات الأخرى.

وخلال الآتي ننقل أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات والتي تضم كل من؛: «الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي» والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم بنهاية التعاملات في البنك المركزي نحو: 49.0346 جنيه للشراء، و 49.1739 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنك المركزي نحو 54.0410 جنيه للشراء، و 54.1995 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم بنهاية التعاملات في البنك المركزي نحو 62.9751 جنيه للشراء، و 63.1589 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنك المركزي نحو: 13.0627 جنيه للشراء، و 13.1012 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم بنهاية التعاملات في البنك المركزي نحو: 160.2123 جنيه للشراء، و 160.7725 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم بنهاية التعاملات في البنك المركزي نحو: 13.3489 جنيه للشراء، و 13.3890 جنيه للبيع.

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