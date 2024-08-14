تغيرات أسعار العملات الأجنبية.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك
شهدت أسعار الدولار اليوم، الأربعاء 14 أغسطس 2024، استقراراً ملحوظاً أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعر الدولار في البنوك حوالي 49.35 جنيه مصري. هذا الاستقرار يأتي في وقت يتزايد فيه البحث عن أسعار الدولار بسبب تأثيرها المباشر على الأسعار في الأسواق المختلفة، نظراً لأن الدولار يمثل العملة الأساسية في تحريك الاقتصاد، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.
سعر الدولار اليوم في البنوك
- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي: 49.378 جنيهًا للشراء، و49.238 جنيهًا للبيع.
- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 49.35 جنيهًا للشراء، و49.25 جنيهًا للبيع.
- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة: 49.35 جنيهًا للشراء، و49.25 جنيهًا للبيع.
- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.42 جنيهًا للشراء، و49.32 جنيهًا للبيع.
- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 49.35 جنيهًا للشراء، و49.25 جنيهًا للبيع.
- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 49.35 جنيهًا للشراء، و49.25 جنيهًا للبيع.
- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك سايب: 49.36 جنيهًا للشراء، و49.26 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار بنك مصر
سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم 49.35 جنيهًا للشراء، و49.25 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار مقابل الريال السعودي
بالنسبة لسعر الدولار مقابل الريال السعودي، يسجل الدولار حوالي 185.31 ريال سعودي.
سعر الدولار مقابل اليورو
سعر الدولار مقابل اليورو اليوم هو حوالي 0.89 يورو، حيث يتغير السعر بناءً على السوق المالية العالمية.
سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري
- يورو 53.93 جنيه للشراء، 53.737 جنيه للبيع.
- جنيه إسترلينى 63.079 جنيه للشراء، 62.784 جنيه للبيع.
- ريال عمانى 128.185 جنيه للشراء، 126.657 جنيه للبيع.
- يوان صينى 6.884 جنيه للشراء، 6.856 جنيه للبيع.
- دولار كندى 35.972 جنيه للشراء، 35.844 جنيه للبيع.
- دولار استرالى 32.581 جنيه للشراء، 32.338 جنيه للبيع.
- فرنك سويسرى 57.092 جنيه للشراء، 56.655 جنيه للبيع.
- ين يابانى 0.336 جنيه للشراء، 0.334 جنيه للبيع.
تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن
سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.. هل يتحرك؟
- الدولار
- سعر الدولار
- أسعار الدولار
- سعر الدولار اليوم
- سعر الدولار في السوق السوداء في مصر
- الدولار اليوم
- سعر الدولار فى مصر
- سعر الدولار في السوق السوداء اليوم
- السوق السوداء للدولار في مصر
- الدولار في السوق السوداء
- سعر الدولار في البنوك
- سعر الدولار الان
- الدولار فى مصر الان
- الدولار في البنك
- توقعات سعر الدولار
- سعر العملات اليوم
- الدولار اليوم فى البنك الاهلي
- اعلى سعر للدولار
- سعر اليورو مقابل الجنيه
- أسعار العملات اليوم
- الموجز