تغيرات أسعار ‎العملات الأجنبية.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

شهدت أسعار الدولار اليوم، الأربعاء 14 أغسطس 2024، استقراراً ملحوظاً أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعر الدولار في البنوك حوالي 49.35 جنيه مصري. هذا الاستقرار يأتي في وقت يتزايد فيه البحث عن أسعار الدولار بسبب تأثيرها المباشر على الأسعار في الأسواق المختلفة، نظراً لأن الدولار يمثل العملة الأساسية في تحريك الاقتصاد، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي: 49.378 جنيهًا للشراء، و49.238 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 49.35 جنيهًا للشراء، و49.25 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة: 49.35 جنيهًا للشراء، و49.25 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.42 جنيهًا للشراء، و49.32 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 49.35 جنيهًا للشراء، و49.25 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 49.35 جنيهًا للشراء، و49.25 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك سايب: 49.36 جنيهًا للشراء، و49.26 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم 49.35 جنيهًا للشراء، و49.25 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الريال السعودي

بالنسبة لسعر الدولار مقابل الريال السعودي، يسجل الدولار حوالي 185.31 ريال سعودي.

سعر الدولار مقابل اليورو

سعر الدولار مقابل اليورو اليوم هو حوالي 0.89 يورو، حيث يتغير السعر بناءً على السوق المالية العالمية.

الدولار

سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري