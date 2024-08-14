سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر مقابل الجنيه

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2024 ارتفاعاً طفيفاً أمام الجنيه، مقارنة بسعر أمس الثلاثاء، ولكونه يقع ضمن اهتمامات المستثمرين نستعرض خلال التقرير التالي سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2024.



سعر الدينار الكويتي في مصر

ينشر موقع الموجز سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري يومياً وفقا لآخر تحديثات البنوك، وفي هذا اليوم الأربعاء الموافق 14-8-2024، نستعرض سعر الدينار الكويتي في البنوك، خلال بداية التعاملات اليومية.

سعر الدينار الكويتي



سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي وصل سعر الدينار الكويتي إلى نحو 161.1 جنيه للشراء، بينما وصل سعر الدينار الكويتي إلى نحو 160.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

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في البنك الأهلي بلغ سعر الدينار الكويتي إلى نحو 160.51 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 161.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 160.34 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر إلى نحو 161.34 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

لا يفوتك سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 13 أغسطس 2024.. وتوقعات هامة للفترة المقبلة

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة نحو 160.02 جنيه للشراء، بينما وصل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة نحو 161.10 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الدينار الكويتي نحو 158.95 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 161.15 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

أما في البنك التجاري الدولي cib سجل سعر الدينار الكويتي نحو 159.15 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 161.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 161.1 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 160.29 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2024 في مصر نحو 161.01 جنيه للشراء، 161.50 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودي نحو 13.13 جنيه للشراء، و13.16 جنيه للبيع.