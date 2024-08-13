سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر مقابل الجنيه

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2024 ارتفاعاً ملحوظاً أمام الجنيه، في المقابل شهد انخفاضاً في السوق السوداء أمام الجنيه، ولأن ذلك من اهتمامات المستثمرين نستعرض خلال التقرير التالي سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2024.



سعر الدينار الكويتي في مصر

ينشر موقع الموجز سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري يومياً وفقا لآخر تحديثات البنوك، وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 13-8-2024، نستعرض سعر الدينار الكويتي في البنوك، خلال بداية التعاملات اليومية.

سعر الدينار الكويتي



سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي إلى نحو 161.092 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي إلى نحو 160.586 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

اقرأ أيضاً: الآن سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 12 أغسطس 2024 وتوقعات المرحلة المقبلة

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري إلى نحو 161.243 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 160.182 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

في بنك مصر بلغ سعر الدينار الكويتي إلى نحو 161.308 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر إلى نحو 160.091 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 161.461 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة نحو 160.312 جنيه للبيع

لا يفوتك ‎الآن سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 12 أغسطس 2024 وتوقعات المرحلة المقبلة

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الدينار الكويتي نحو 161.276 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 155.012 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

في البنك التجاري الدولي cib وصل سعر الدينار الكويتي إلى نحو 161.439 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 155.371 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الدينار الكويتي نحو 161.472 جنيه للشراء، بينما بلغ نحو 156.413 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2024 في مصر نحو 161.092 جنيه للشراء، 160.586 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الريال السعودي، إلى نحو 13.09 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع.