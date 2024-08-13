سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 13 أغسطس 2024.. وتوقعات هامة للفترة المقبلة

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء، 13 أغسطس 2024، ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في البنوك الرسمية، بينما سجل انخفاضًا في السوق السوداء. ويأتي هذا الاهتمام بالتغيرات في سعر الدينار ضمن أولويات المستثمرين، لذلك نستعرض في هذا التقرير تفاصيل سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي في مصر

يقدم موقع "الموجز" يوميًا تحديثات لأسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري. وفي هذا اليوم، الثلاثاء 13 أغسطس 2024، نستعرض أسعار الدينار الكويتي مع بداية التعاملات في البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 161.092 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 160.586 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري، وصل سعر الدينار الكويتي إلى نحو 161.243 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 160.182 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

في بنك مصر، بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 161.308 جنيه للشراء، و160.091 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة، سجل سعر الدينار الكويتي نحو 161.461 جنيه للشراء، و160.312 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أما في بنك الإسكندرية، فبلغ سعر الدينار الكويتي نحو 161.276 جنيه للشراء، و155.012 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB)

في البنك التجاري الدولي (CIB)، وصل سعر الدينار الكويتي إلى نحو 161.439 جنيه للشراء، و155.371 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 161.472 جنيه للشراء، و156.413 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024 في مصر نحو 161.092 جنيه للشراء، و160.586 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الريال السعودي إلى نحو 13.09 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع.

توقعات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري لعام 2024

تشير التوقعات الاقتصادية إلى احتمال ارتفاع سعر الدينار الكويتي خلال عام 2024. حيث من المتوقع أن يصل السعر في سبتمبر المقبل إلى 52.4617 جنيه، بزيادة قدرها 1.27% مقارنة بالسعر الحالي. ويُرجح أن يستمر هذا الارتفاع ليصل إلى 52.5713 جنيه بحلول نهاية ديسمبر 2024، بزيادة تصل إلى 1.48%.

التوقعات تشير إلى بعض التقلبات في أسعار الدينار الكويتي خلال عام 2024، مع فترات من الاستقرار وأخرى من الارتفاع والانخفاض في الأسواق. يقدم هذا التقرير نظرة شاملة على توقعات أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري لهذا العام، مع التركيز على التوقعات الخاصة بأسعار البيع والشراء في البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر مقابل الجنيه

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية.. الدينار الكويتي يسجّل 160.2 جنيه