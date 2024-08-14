تراجع أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر الأربعاء 14-8-2024.. وصلت كام

أسعار السلع الغذائية..شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الأربعاء 14-8-2024 تراجعًا ملحوظًا في مختلف الأسواق المحلية, وذلك بعدما اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية خفض أسعار العديد من الأصناف خلال شهر أغسطس الجاري.

أسعار السلع الغذائية اليوم

يتساءل العديد من المواطنين عن أسعار السلع الغذائية وباعتبارها أكثر الموضوعات التي تشغل الأسر المصرية في هذا الفترة, لذا ترصد “الموجز” أسعار السلع الغذائية اليوم الأربعاء 14-8-2024, وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء, وقد تختلف الأسعار قليلًا من منطقة لآخرى نظرًا لاختلاف تكاليف النقل.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ 33.69 جنيهًا, بانخفاض قدره 0.22 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو الأرز السائب 28.5 جنيه، مسجلاً تراجعًا بقيمة 0.48 جنيه. انخفض متوسط سعر كيلو الفول المعبأ إلى 55.44 جنيه، بتراجع قدره 1.26 جنيه.

وحقق متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ 25.92 جنيه، بانخفاض بلغ 2.82 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو السكر نحو 27 جنيهًا.

وصل متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأ إلى 31.54 جنيه، مسجلاً تراجعًا بمقدار 0.5 جنيه.

انخفض متوسط سعر المكرونة المعبأة 400 جرام إلى 19.16 جنيه، بانخفاض قدره 12.88 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو العدس المعبأ 61.68 جنيه، مسجلاً تراجعًا بقيمة 3.73 جنيه.

وتراجع متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة إلى 26.03 جنيه، بانخفاض قدره 0.87 جنيه.

انخفض متوسط سعر كيلو الفول المعبأ إلى 53.31 جنيه، بتراجع قدره 1.24 جنيه.

أسعار الخضراوات بمختلف أنواعها

سجل متوسط سعر كيلو الملوخية 13.2 جنيه، بتراجع قدره 0.47 جنيه.

كما بلغ متوسط سعر كيلو البصل 11.58 جنيه، بانخفاض قدره 0.15 جنيه.

وانخفض متوسط سعر كيلو الكوسة إلى 22.97 جنيه، بتراجع قدره 0.42 جنيه.

وحقق متوسط سعر كيلو البطاطس 25.25 جنيه، بانخفاض قدره 0.17 جنيه.

وتراجع متوسط سعر كيلو الباذنجان الرومي إلى 13.86 جنيه، بانخفاض قدره جنيه واحد. كما بلغ متوسط سعر كيلو البنجر 15.96 جنيه، بتراجع قدره 0.28 جنيه.

وانخفض متوسط سعر كيلو القلقاس إلى 27.58 جنيه، بتراجع قدره 0.39 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو التفاح المحلي 24.5 جنيهًا، بتراجع قدره 0.44 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو الخوخ 34.74 جنيهًا، بانخفاض قدره جنيه واحد.

وانخفض متوسط سعر البطيخة الواحدة إلى 65.92 جنيهًا، بتراجع قدره 2.92 جنيه.

وسجل متوسط سعر كيلو البلح العجوة 44.89 جنيهًا، بتراجع قدره 0.11 جنيه.

ووصل متوسط سعر كيلو الكنتالوب إلى 17.33 جنيهًا، بانخفاض قدره 0.75 جنيه.

أسعار اللحوم بمختلف أنواعها في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير 345 جنيهًا، بتراجع قدره 5 جنيهات في الكيلو.

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز 386.39 جنيهًا، بانخفاض قدره 1.44 جنيه.

وانخفض متوسط سعر كيلو اللحم البتلو بعظم إلى 378.78 جنيه، بتراجع قدره 3.84 جنيه.

ووصل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بعظم إلى 395 جنيهًا، بتراجع قدره 1.07 جنيه.

وحقق متوسط سعر اللحم الكندوز الصغير 384.17 جنيهًا، بانخفاض قدره 0.83 جنيه.

أسعار الدواجن في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن البلدي 119.03 جنيه، بتراجع قدره 0.73 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو الدواجن البيضاء 82.99 جنيهًا، بانخفاض قدره 0.19 جنيه.

السلع العذائية

أسعار الألبان ومنتجاتها في الأسواق

انخفض متوسط سعر كيلو المسلي البلدي إلى 309.46 جنيه، بتراجع قدره 1.77 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو اللبن المعبأ 1 لتر 41.69 جنيهًا، بانخفاض قدره 0.7 جنيه.

وسجل متوسط سعر كيلو اللبن المجفف البودرة 141.42 جنيهًا، بتراجع قدره 8.74 جنيه.

وحقق متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الثلاجة) 130.95 جنيهًا، بانخفاض قدره 0.73 جنيه.

وانخفض متوسط سعر كيلو الجبنة الشيدر إلى 279.81 جنيهًا، بتراجع قدره 1.02 جنيه.

أسعار السمك والجمبري في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الجمبري الصغير 183.12 جنيهًا، بتراجع قدره 7.41 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك البلطي 62 جنيهًا، بتراجع قدره جنيه واحد.

وانخفض متوسط سعر كيلو السمك البربوني المتوسط إلى 142.56 جنيهًا، بتراجع قدره 4.99 جنيه.

وحقق متوسط سعر كيلو السمك البياض (الممتاز) 133.14 جنيهًا، بتراجع قدره 1.26 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو السمك المرجان (الوسط) 117.3 جنيهًا، بتراجع قدره 10.2 جنيه.

ووصل متوسط سعر كيلو السمك المكرونة السويسي إلى 109.34 جنيهًا، بانخفاض قدره 1.58 جنيه.

وانخفض متوسط سعر كيلو السمك البربوني (ممتاز) إلى 177.88 جنيهًا، بتراجع قدره 6.35 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك المرجان (الممتاز) 144.44 جنيهًا، بتراجع قدره 2.42 جنيه.

أسعار الزيوت في الأسواق

سجل متوسط سعر عبوة زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) 1 لتر 77.8 جنيهًا، بتراجع قدره 5.92 جنيه.

كما بلغ متوسط سعر عبوة زيت الذرة (أصناف متنوعة) 1 لتر 94.73 جنيهًا، بانخفاض قدره 0.87 جنيه.

أسعار الحبوب والبقوليات في الأسواق

سجل متوسط سعر شيكارة الذرة الصفراء 1,228.79 جنيهًا، بتراجع قدره 393.55 جنيه.

بلغ متوسط سعر طن القمح الصلب المحلي 12,297 جنيهًا، بتراجع قدره 65.13 جنيه.

وانخفض متوسط سعر طن الذرة البيضاء إلى 14,135 جنيهًا، بتراجع قدره 721.91 جنيه.

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