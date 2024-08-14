الكيلو بكام .. أسعار الفراخ والبط في بورصة الدواجن اليوم 14-8-2024

أسعار الفراخ والبط في بورصة الدواجن اليوم 14-8-2024.. يشهد العديد من الأشخاص اهتمامًا كبيرًا بمعرفة أسعار الفراخ والبط والبيض في الأسواق والمحلات التجارية، حيث سجلت أسعار الدواجن اليوم انخفاضًا ملحوظًا.

أسعار الفراخ والبط في بورصة الدواجن اليوم

تعتبر الفراخ و البط والبيض من أهم الأغذية التي تناسب جميع الفئات العمرية، حيث تحتوي على قيمة غذائية عالية بفضل غناها بالبروتين والفيتامينات مثل فيتامين بـ12 وبـ3 وبـ6.

وفيما يلي يعرض موقع " الموجز" أسعار الفراخ والبط والبيض في الأسواق اليوم:

أسعار الفراخ في الأسواق اليوم

- الفراخ البيضاء : يتراوح سعر الكيلو بين 70 و80 جنيهًا.

- الدواجن البلدي : يتراوح سعر الكيلو بين 115 و120 جنيهًا.

- دواجن الأمهات البيضاء : سعر الكيلو في المزرعة حوالي 62 جنيهًا، ويصل إلى المستهلك بسعر 75 جنيهًا.

- الفراخ الساسو : يتراوح سعر الكيلو بين 95 و100 جنيهًا.

- البانيه : يتراوح سعر الكيلو بين 190 و200 جنيهًا.

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أسعار البط في الأسواق اليوم:

- البط البلدي: يتراوح سعر الكيلو بين 100 و101 جنيهًا.

- البط الفرنسي: يتراوح سعر الكيلو بين 65 و70 جنيهًا.

- البط المسكوفي: يتراوح سعر الكيلو بين 95 و100 جنيهًا.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم:

- البيض الأحمر : يبلغ سعر الكرتونة 146 جنيهًا في البورصة، وتصل إلى المستهلك بسعر 156 جنيهًا.

- البيض الأبيض: يبلغ سعر الكرتونة 138 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر 148 جنيهًا.

- البيض البلدي: يبلغ سعر الكرتونة 135 جنيهًا في البورصة، وتصل إلى المستهلك بسعر 145 جنيهًا.

البيض يعد من أفضل مصادر البروتين المتاحة، حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية لصحة الإنسان.

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