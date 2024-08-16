انخفاض أسعار الدواجن والبط اليوم الجمعة 16-8-2024 في الأسواق

يبحث عدد كبير من المواطنين عبر محرك جوجل، اليوم الجمعة 16-8-2024، عن أسعار الدواجن والبط اليوم في المحال التجارية والأسواق، حيث شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة انخفاضًا في الأسواق.

سعر الدواجن اليوم الجمعة في مصر



وانخفضت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 16 أغسطس الجاري وذلك بعد ارتفاع أسعارها بنسبة طفيفة، خلال الأيام القليلة الماضية في الأسواق والمحال التجارية.

وتعد الدواجن واحدة من أكثر الأغذية المناسبة لجميع الفئات العمرية، إضافة إلى احتوائها على قيمة غذائية عالية، فهي غنية بالعديد من المواد الغذائية، فهي مصدر غني بالبروتين والعناصر الغذائية الهامة، مثل فيتامين ب12، وفيتامينات أخرى من مجموعة وفيتامين ب3 وفيتامين ب6

وينشر لكم الموجز اليوم الجمعة أسعار الدواجن في الأسواق:

سعر الدواجن البيضاء اليوم الجمعة

-تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 70 إلى 80 جنيها.

سعر الدواجن البلدي اليوم الجمعة

-تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي ما بين 115 و120 جنيهًا.

سعر الدواجن امهات اليوم الجمعة

سجل سعر كيلو الدواجن الأمهات البيضاء نحو 62 جنيهًا في المزرعة، لتصل للمستهلك بسعر 75 جنيهًا.

-سجل سعر كيلو الفراخ الساسو بين 95 و100 جنيها.

-تراوح سعر كيلو البانيه بين 190 و200 جنيهًا

أسعار الدواجن اليوم الجمعة

سعر كيلو البط في الأسواق اليوم الجمعة

-تراوح سعر لحم بط بلدي اليوم تراوح سعره بين 100 و101 جنيهًا للكيلو.

-تراوح سعر بط فرنساوي اليوم بين 65 و70 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو البط المسكوفي اليوم الجمعة

-تراوح سعر لحم بط مسكوفي اليوم بين 95 و100 جنيهًا للكيلو.

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة

-وصل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم لـ 146 جنيهًا في البورصة، لتصل للمستهلك بنحو 156جنيهًا.

-سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم نحو 138 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 148 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة

-سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهًا في البورصة، وتصل للمستهلك بسعر 145 جنيهًا.

فوائد البيض لصحة الإنسان

ويحتوي البيض على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تشكل أجزاء أساسية من أي نظام غذائي صحي، حيث يعد البيض واحدًا من أفضل مصادر البروتين المتاحة في العديد من أنحاء العالم.

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