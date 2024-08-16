أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم.. بعد آخر تحديث

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم.. يتساءل شريحة كبيرة من المواطنين عن سعر الفراخ البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تشهد الفراخ البيضاء عدم استقرار في الأيام السابقة وداخل بورصة الدواجن، وقد يتم توافر الأعلاف الداجنة للمزارع وصغار المربين، وهذا ما يؤدي لزيادة حجم المعروض من الطيور بكافة أنواعها في الأسواق المصرية للمواطنين.



في ذات السياق، يرصد لكم موقع «الموجز»، في التقرير التالي، سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم، وهي كما يلي:

أسعار الفراخ البيضاء

كيلو الفراخ البيضاء في المزارع بنحو 66 جنيها وفي المحلات للمستهلكين نحو 72 جنيها.



كيلو الفراخ البلدي في المزارع بنحو 121 جنيها وفي المحلات للمستهلكين نحو 130 جنيها.

كيلو الفراخ الساسو في المزارع بنحو 100 جنيه وفي المحلات للمستهلكين بنحو 105 جنيهات.

كيلو الفراخ الأمهات في المزارع بنحو 60 جنيها وفي المحلات للمستهلكين نحو 70 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت البلدي الحر يتراوح من 9.25 إلى 9.50 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي المشعر يتراوح من 9.50 إلى 9.75 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي الهجين يتراوح من 10.00 إلى 10.25 جنيه.

سعر الكتكوت الروزي للتسمين يتراوح من 20.50 إلى 20.50 جنيه.

سعر الكتكوت الروزي الفيومي يتراوح من 17.50 إلى 17.75 جنيه.



اقرأ أيضا: أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الخميس 15-8-2024

أماني خليل

بورصة الدواجن الرئيسية الآن.. أسعار الفراخ البيضاء والبط اليوم الخميس 15-8-2024 في الأسواق