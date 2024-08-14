بورصة الدواجن.. أسعار الدواجن والبط اليوم الأربعاء 14-8-2024 في الأسواق

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2024 انخفاضًا في الأسواق، وذلك بعد ارتفاعها بشكل طفيف خلال الأيام القليلة الماضية

سعر الدواجن اليوم الأربعاء في مصر



وانخفضت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2024 وذلك بعد ارتفاع أسعارها بنسبة طفيفة، خلال الأيام القليلة الماضية في الأسواق والمحال التجارية.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

بورصة الدواجن اليوم



وينشر لكم الموجز اليوم الأربعاء أسعار الدواجن في الأسواق:

سعر الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء

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-تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 70 إلى 80 جنيها.

سعر الدواجن البلدي اليوم الأربعاء

-تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي ما بين 115 و120 جنيهًا.

سعر الدواجن امهات اليوم الأربعاء

سجل سعر كيلو الدواجن الأمهات البيضاء نحو 62 جنيهًا في المزرعة، لتصل للمستهلك بسعر 75 جنيهًا.

-سجل سعر كيلو الفراخ الساسو بين 95 و100 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

سعر البانية اليوم

-تراوح سعر كيلو البانيه بين 190 و200 جنيهًا

من فوائد تناول الدواجن للصحة

وتعد الدواجن واحدة من أكثر الأغذية المناسبة لجميع الفئات العمرية، إضافة إلى احتوائها على قيمة غذائية عالية، فهي غنية بالعديد من المواد الغذائية، فهي مصدر غني بالبروتين والعناصر الغذائية الهامة، مثل فيتامين ب12، وفيتامينات أخرى من مجموعة وفيتامين ب3 وفيتامين ب6.

سعر كيلو البط اليوم الأربعاء في الأسواق

-تراوح سعر لحم بط بلدي اليوم تراوح سعره بين 100 و101 جنيهًا للكيلو.

-تراوح سعر بط فرنساوي اليوم بين 65 و70 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو البط المسكوفي اليوم الأربعاء

-تراوح سعر لحم بط مسكوفي اليوم بين 95 و100 جنيهًا للكيلو.

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء

-وصل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم لـ 146 جنيهًا في البورصة، لتصل للمستهلك بنحو 156جنيهًا.

-سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم نحو 138 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 148 جنيهًا.

-سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهًا في البورصة، وتصل للمستهلك بسعر 145 جنيهًا.

فوائد البيض لصحة الإنسان

ويحتوي البيض على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تشكل أجزاء أساسية من أي نظام غذائي صحي، حيث يعد البيض واحدًا من أفضل مصادر البروتين المتاحة في العديد من أنحاء العالم.

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