أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الخميس 15-8-2024.. يتساءل العديد من المواطنين عن أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الخميس 15-8-2024 في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلاد خلال الفترة الماضية، مما أدى لارتفاع وانخفاض داخل بورصة التابعة للدواجن، حيث تتوافر الأعلاف الداجنة للمزارع وصغار المربين مما يزيد من حجم المعروض من الطيور بكافة أنواعها في الأسواق المصرية للمواطنين.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الخميس 15-8-2024

يستعرض لكم موقع الموجز، خلال السطور التالية، أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم 15-8-2024، وهي كما يلي:



أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم بالمزارع بنحو 66 جنيها وفي المحلات للمستهلكين نحو 72 جنيها.

أسعار الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم بالمزارع بنحو 121 جنيها وفي المحلات للمستهلكين نحو 130 جنيها.

أسعار الفراخ الساسو في بورصة الدواجن اليوم بالمزارع بنحو 100 جنيه وفي المحلات للمستهلكين بنحو 105 جنيهات.

أسعار الفراخ الأمهات في بورصة الدواجن اليوم بالمزارع بنحو 60 جنيها وفي المحلات للمستهلكين نحو 70 جنيها.



أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم 15-8-2024

أسعار الكتكوت البلدي الحر يتراوح من 9.25 إلى 9.50 جنيه.

أسعار الكتكوت البلدي المشعر يتراوح من 9.50 إلى 9.75 جنيه.

أسعار الكتكوت البلدي الهجين يتراوح من 10.00 إلى 10.25 جنيه.

أسعار الكتكوت الروزي للتسمين يتراوح من 20.50 إلى 20.50 جنيه.

أسعار الكتكوت الروزي الفيومي يتراوح من 17.50 إلى 17.75 جنيه.

أسعار الكتكوت الجميزة يتراوح من 17.50 إلى 17.75 جنيه.

أسعار الكتكوت الساسو شيفر بيور يتراوح من 20.50 إلى 20.75 جنيه.

أسعار الكتكوت الأبيض فوق 42 جرام يتراوح من 30.25 إلى 30.50 جنيه.

أسعار طبق البيض الأبيض اليوم 15-8-2024

وصل سعر طبق البيض الأبيض في المزارع 155 جنيها وفي المحلات 162 جنيها.



وصل سعر طبق البيض الأحمر في المزارع 155 جنيها وفي المحلات 162 جنيها.

وصل سعر طبق البيض البلدي في المزارع 135 جنيها وفي المحلات التجارية 150 جنيها.



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