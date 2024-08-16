سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 16-8-2024 في الأسواق المحلية

سعر الألومنيوم اليوم..شهد سعر الألومنيوم اليوم حالة من الاستقرار بعدما تراجعت في بداية شهر أغسطس الحالي, سجل سعر سلك الألومنيوم خلال شهر أغسطس الحالي نحو 150 ألف جنيه, ون إضافة 14% قيمة مضافة.

أسعار الألومنيوم اليوم

أثارت أسعار الألومنيوم اليوم اهتمام العديد من تجار ومصنعي الألومنيوم, ومع تزايد أهمية هذا المعدن واستخداماته المتعددة، خاصة في مجالات الطاقة ونقل الكهرباء، أصبح سعر الألومنيوم محور اهتمام كبير بين المهتمين.

وأثبت الألومنيوم أنه عنصر أساسي في مجموعة واسعة من التطبيقات، بفضل خصائصه الفريدة التي تجعله مناسبًا للعديد من الصناعات, ويعتمد عليه في مجالات عدة، من أبرزها قطاع الطاقة، إذ يستخدم بشكل شائع في نقل الكهرباء.

سعر الألومنيوم

سعر الألومنيوم في مصر 2024

وفي هذا الإطار, يرصد موقع “الموجز” أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 16-8-2024 في مصر وفقًا لشركة مصر للألومنيوم، وسجلت الأسعار التالي:

سعر سلك الألومنيوم : بلغ نحو 150 ألف جنيه خلال شهر أغسطس الحالي.

: بلغ نحو 150 ألف جنيه خلال شهر أغسطس الحالي. سعر سلندرات الألومنيوم : حقق نحو 140 ألف جنيه، مقابل 145 ألف جنيه سابقًا، دون إضافة 14% قيمة مضافة.

: حقق نحو 140 ألف جنيه، مقابل 145 ألف جنيه سابقًا، دون إضافة 14% قيمة مضافة. سعر لفات الألومنيوم : سجل نحو 155 ألف جنيه خلال الشهر الجاري.

: سجل نحو 155 ألف جنيه خلال الشهر الجاري. سعر شرائح الألومنيوم الباردة : وصل إلى 158 ألف جنيه.

: وصل إلى 158 ألف جنيه. سعر لفات الألومنيوم البارد: استقر عند 156 ألف جنيه دون إضافة 14% قيمة مضافة.

الألومنيوم

إعادة تدوير الألومنيوم ودورها في الصناعات

أكدت الدراسات أن نسبة 75% من الألومنيوم المستخدم حول العالم يتم الحصول عليه من خلال إعادة تدوير الخردة. ويعتمد على هذا المعدن الجديد الناتج عن عملية إعادة التدوير في العديد من الصناعات، مثل البناء وإنتاج الآلات والأدوات الكهربائية وقطاع النقل.

مصادر الحصول على الألومنيوم الخردة

وتعتمد بعض صناعات الألومنيوم أيضًا على الألومنيوم الخردة , وتعددت مصادر الحصول على الألومنيوم الخردة، حيث يتم استخراجه من المباني القديمة والمركبات بأنواعها المختلفة. كما تُعد النفايات الصناعية والمنزلية من أهم مصادر الألومنيوم الخردة، حيث يمكن الاستفادة من الكابلات القديمة وأواني الطبخ وعلب المشروبات الغازية والأطعمة، وإعادة تدويرها بعد جمعها بواسطة العاملين المتجولين.

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