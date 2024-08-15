"خد فكرة".. سعر الألومنيوم اليوم الخميس 15-8-2024

سعر الألومنيوم اليوم..أصبح سعر الألومنيوم اليوم محور اهتمام واسع، نظرًا لأهميته الكبيرة واستخداماته الشائعة في مجال الطاقة ونقل الكهرباء, ويستخدم هذا المعدن في مجموعة متنوعة من التطبيقات بفضل خصائصه المميزة.

كما يُستخدم الألومنيوم على نطاق واسع في نقل الطاقة الكهربائية عبر مسافات طويلة، من محطات التوليد إلى محطات التوزيع ثم إلى المستهلكين، وذلك بفضل خفة وزنه التي تقلل من تكاليف التركيب والصيانة.

سعر الألومنيوم اليوم

أعرب عدد كبير من المتابعين عن اهتمامهم بأسعار الألومنيوم اليوم من خلال البحث المتكرر عبر محرك جوجل، وزيادة التساؤلات عنه باعتباره من المعادن الرئيسية, لذا تقدم جريدة "الموجز" تحديثًا لسعر الألومنيوم ليوم الخميس 15 أغسطس 2024 في الأسواق المحلية وفقًا لشركة مصر للألومنيوم.

أسعار الألومنيوم اليوم

شهدت أسعار الألومنيوم تراجعًا ملحوظًا خلال شهر أغسطس الجاري لأول مرة منذ بداية العام, بعدما رفعت شركة مصر للألومنيوم أسعار منتجاتها في شهري يناير وفبراير الماضيين, وجاءت أسعار الألومنيوم كالتالي:

سعر الألومنيوم اليوم

سجل سعر سلك الألومنيوم اليوم خلال شهر أغسطس الحالي نحو 150 ألف جنيه .

حقق سعر سلندرات الألومنيوم اليوم نحو 140 ألف جنيه مقابل 145 ألف جنيه وذلك دون إضافة 14% قيمة مضافة.

بلغ سعر لفات الألومنيوم اليوم خلال الشهر الجاري نحو 155 ألف جنيه.

ووصل سعر شرائح الألومنيوم الباردة اليوم خلال شهر أغسطس الجاري إلى 158 ألف جنيه .

استقر سعر لفات الألومنيوم البارد اليوم عند 156 ألف جنيه دون إضافة 14% قيمة مضافة.

أسعار الألومنيوم

عوامل مؤثرة على سعر الألومنيوم اليوم

أسفر التوازن بين العرض والطلب عن كونه العامل الأساسي الذي يحدد سعر الألومنيوم, عندما ارتفع الطلب العالمي من قبل الصناعات المختلفة، أدّى ذلك إلى زيادة في الأسعار، بينما زيادة العرض بشكل كبير ضغطت على الأسعار نحو الانخفاض.

إنتاج شركة مصر للألومنيوم

تستحوذ شركة مصر للألومنيوم على جزء كبير من إنتاج السوق المحلي، وتُصدر حوالي 80% من مبيعاتها البالغة نحو 220 ألف طن, بينما يتم استيراد باقي احتياجات السوق المحلي من الخارج، مما جعل الشركة لاعبًا رئيسيًا في صناعة الألومنيوم في مصر.

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