سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 14-8-2024..الطن بكام؟

سعر الألومنيوم اليوم..شهد سعر الألومنيوم اليوم في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ، على الرغم من التذبذب العالمي في أسعاره.

وتتأثر أسعار المعادن في العالم بالنزاعات والصراعات الدولية وتغير حركة الامداد ، مما يتسبب في زيادة أو انخفاض سعره اكثر من مرة في اليوم الواحد حسب الطلب وحسب توقعات النمو الاقتصادى ومعدلات التضخم العالمية .

سعر الألومنيوم



أسعار الألومنيوم اليوم

أعلنت شركة مصر للألومنيوم عن أسعار منتجاتها خلال شهر اغسطس الجاري والتي شهدت حالة من التراجع مقارنة بالشهور السابقة.

ويتساءل العديد من الناس والمهتمين بأسعار المعادن عن سعر الألومنيوم اليوم، باعتباره من المعادن الرئيسية ويدخل في العديد من الصناعات أهمها السيارات والطائرات والأدوات المنزلية وعلب المشروبات الغازية.

لذا، ترصد جريدة «الموجز» أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 14-8-2024، وفقًا لقائمة الأسعار المعلنة من شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة لصناعات المعدنية، وجاءت الأسعار كالتالي:

• تراجع سعر طن السلك خلال شهر أغسطس بمقدار 150 ألف جنيه مقارنة بـ160 ألف جنيه في الشهر الماضي.

• وصل سعر طن السلندرات إلى 140 ألف جنيه مقابل 145 ألف جنيه، وذلك دون إضافة 14% قيمة مضافة.

• بلغ سعر طن لفات الألومنيوم نحو 155 ألف جنيه مقابل 160 ألف جنيه في يونيو الماضي.

• شهد سعر طن شرائح بارد انخفاضًا ليصل إلى 158 ألف جنيه مقابل 163 ألف جنيه.

• سجل سعر طن لفات البارد نحو 156 ألف جنيه مقابل 161 ألف جنيه مقارنة بأسعار الشهر الماضي، وذلك دون إضافة 14% قيمة مضافة.

شركة مصر للألومنيوم



تنتج شركة مصر للألومنيوم نحو 80% من انتاج السوق المحلي، وتقدر بنحو 220 ألف طن، بينما تستورد الشركة باقي احتياجات السوق المحلي من الخارج، مما يجعل الشركة لاعبًا رئيسيًا في صناعة الألومنيوم في مصر.





الألومنيوم

قائمة أكبر منتجي الألومنيوم

ضمت قائمة أكبر منتجي الألومنيوم شركات عالمية مثل الألمنيوم الصينية (تشالكو)، ريو، ألكوا من أستراليا، و«يو سي روسال» الروسية. تُشكل الصين ما يقرب من 60% من إنتاج الألومنيوم العالمي، وتوجد أكبر موارد البوكسيت، المادة الخام للألومنيوم، في أستراليا والصين وغينيا.

اقرأ أيضًا: بكام أسعار الفضة اليوم الأربعاء 14-8-2024 بالمصنعية..استقرار حذر

تراجع أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر الأربعاء 14-8-2024.. وصلت كام