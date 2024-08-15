سعر طن الألومنيوم بنهاية اليوم.. اللفة بكام «إنفوجراف»

سعر طن الألومنيوم بنهاية اليوم.. يشهد سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية تقلبات يومية نتيجة لعدة عوامل اقتصادية وتجارية، مما يجعله من المعادن التي تثير اهتمام المستثمرين والمصنعين على حد سواء.

ويعتمد سعر طن الألومنيوم بنهاية اليوم، على مجموعة من المؤثرات التي تتفاعل مع بعضها لتحديد السعر النهائي في السوق، كما يعتمد بشكل كبير على توازن العرض والطلب وإذا كان هناك زيادة في إنتاج الألومنيوم مقارنة بالطلب عليه، فمن المرجح أن ينخفض السعر. وعلى العكس، إذا كان الطلب يفوق العرض، فإن السعر يرتفع.

سعر طن الألومنيوم بنهاية اليوم

وفي هذا الصدد، ارتفعت معدلات البحث حول سعر طن الألومنيوم بنهاية اليوم خلال الساعات الماضية رغم مواصلة حالة الثبات التام لأحد أهم المعادن الرئيسية المستخدمة في العديد من الصناعات، منها صناعة الطيران والسيارات والبناء والتعبئة والتغليف.

ويعد سعر طن الألومنيوم بنهاية اليوم من الخدمات المتصدرة محرك جوجل بشكل يومي، خاصة بعد قيام شركة مصر للألومنيوم بتخفيض أسعار الخام بدءً من الشهر الجاري لحوالي 5 آلاف جنيه للطن، مقارنة بأسعار الشهر السابق.

وقد سيطر الاستقرار على سعر طن الألومنيوم بنهاية اليوم بختام التعاملات الخميس 15-8-2024 ولهذا زادت مؤشرات البحث في نهاية التداولات باعتبارها أحد المعادن الأساسية المستخدمة في العديد من الصناعات.

آخر تطورات سعر الألومنيوم

الموجز يرصد خلال التقرير التالي آخر تطورات سعر طن الألومنيوم بنهاية اليوم، عقب التراجع الذي شهدته ببداية الشهر الجاري والذي بدوره يعكس العوامل الاقتصادية والتجارية المؤثرة على السوق العالمية، حيث وصلت أسعار الألومنيوم اليوم بختام التعاملات للطن الواحد نحو 150 ألف جنيه مقابل 160 ألف جنيه الشهر الماضي.

وإليكم تفاصيل سعر طن الألومنيوم بنهاية اليوم خلال الشهر الجاري والذي ظل مستقرًا منذ آخر تراجع له والتي جاءت على النحو التالي:

وصل سعر طن السلك خلال شهر أغسطس الجاري بنحو 150 ألف جنيه .

سجل سعر طن السلندرات نحو 140 ألف جنيه مقابل 145 ألف جنيه وذلك دون إضافة 14% قيمة مضافة.

بلغ سعر طن لفات الألومنيوم خلال الشهر الجاري نحو 155 ألف جنيه.

وسجل سعر الطن شرائح بارد نحو 158 ألف جنيه .

وسجل سعر طن لفات البارد فسجل نحو 156 ألف جنيه دون إضافة 14% قيمة مضافة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة مصر للألومنيوم ما زالت تستحوذ على نسبة كبيرة من إنتاج السوق المحلي للألومنيوم، بينما يُستورد باقي الاحتياجات من الخارج، وبالتالي فهي تصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن.

علمصا أنه تم تثبيت أسعار توريد منتجاتها للمصانع الشهر الماضي عند نفس المستويات التي حققتها خلال شهر مايو الماضي، كما أن أسعار الألومنيوم المورد للمصانع سبق وارتفعت أيضًا مع بداية عام 2024، بما يتراوح بين 50 إلى 55 ألف جنيه للطن بدون ضريبة القيمة المضافة.

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