اعرف الآن سعر النحاس والمعادن اليوم الأربعاء 14-8-2024 في الأسواق

يبحث عدد كبير من الأشخاص عبر محرك جوجل العالمي عن سعر النحاس والمعادن اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2024 في سوق المعادن.

سعر النحاس بكام النهارده

يتأثر سعر النحاس بعدة عوامل، حيث يعتبر من أهم المعادن لتميزه بالعديد من الخصائص الفريدة مثل توصيل الكهرباء.

استخدامات وفوائد النحاس



ويمتاز النحاس بمقاومته العالية للتآكل سواء عندما يتواجد بالمياه العذبة، أو المناطق الريفية أو البخار أو في المياه البحرية أو أثناء استخدامه في الصناعات المختلفة.

كما أنه يقاوم العديد من المحاليل والمعادن التي لم تكن مؤكسدة مثل الأحماض العضوية، والكبريتيد، والأمونيا وحمض النتريك، وأيضًا يقاوم الأحماض غير العضوية بشكل قوي.

سعر النحاس اليوم الأربعاء



وينشر لكم الموجز على النحو التالي سعر النحاس والمعادن اليوم الأربعاء

سعر النحاس اليوم الأربعاء في مصر

سجل اليوم سعر كيلو النحاس الأحمر في الأسواق إلى نحو 240 جنيه مصري.

سجل اليوم سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة في الأسواق إلى نحو 190 و210 جنيه مصري .

سعر النحاس اليوم الأربعاء 14-8-2024

سجل اليوم سعر النحاس المخلوط في الأسواق إلى نحو 240 و260 جنيه مصري.

سجل اليوم سعر كيلو النحاس في الأسواق إلى نحو 330 و400 جنيه مصري.

سجل اليوم سعر النحاس الأحمر الخردة في الأسواق إلى نحو 350 جنيه مصري.

سجل اليوم سعر كيلو النحاس الأصفر في الأسواق إلى نحو 280 جنيه مصري.

سعر النحاس اليوم

سعر الحديد اليوم الأربعاء 14-8-2024

سعر طن الحديد الاستثماري: 40083.92 جنيه، بتراجع 796.54 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41592.97 جنيه، بتراجع 788.98 جنيهًا

سعر طن حديد سرحان فبلغ نحو 38 ألفا و800 جنيه.

سجل سعر طن حديد بشاي نحو 41 ألفا و200 جنيه.

وصل سعر طن حديد المعادي إلى 38 ألفا و800 جنيه.

سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 39 ألف جنيه.

سعر طن حديد العشري 38 ألفا و800 جنيه.

سعر طن حديد المصريين سجل نحو 41 ألفا و100 جنيه.

وصل سعر طن حديد الكومي إلى 39 ألف جنيه.

بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 41 ألف جنيه.

وصل سعر طن حديد عطية إلى 39 ألف جنيه.

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