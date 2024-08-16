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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

‎سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الجمعة 16-8-2024

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي..شهد سعر الدينار الكويتي في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024 حالة من الاستقرار الملحوظ, في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري, وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 159.14 جنيه للشراء و160.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

يتساءل الكثيرون عن سعر الدينار الكويتي اليوم خلال العطة الاسبوعية, لذا ترصد جريدة “الموجز” سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 16-8-2024,وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات. 

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

حقق الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري سعر 159.61 جنيه للشراء و160.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 159.14 جنيه للشراء و160.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 158.91 جنيه للشراء و160.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي سعر 151.43 جنيه للشراء و160.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي عند 151.95 جنيه للشراء و160.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

وصل الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد إلى 148.03 جنيه للشراء و160.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي

سجل الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي سعر 159.57 جنيه للشراء و160.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوك في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوك في بنك الإسكندرية نحو 156.16 جنيه للشراء و 160.35 جنيه للبيع.

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