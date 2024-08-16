سعر الريال السعودي..شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم حالة من الاستقرار التام, حسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات.

‎‎سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم



زادت مؤشرات البحث عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 16-8-2024, ويتساءل قطاع كبير من الناس عن سعر العمله السعودية في البنوك,إذ يُعتبر التحديث اليومي لهذه الأسعار مهمًا للمتابعين.

ولهذا, تستعرض جريدة “الموجز” سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنوك العاملة في القطاع المصري, وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري سعر 13.04 جنيه للشراء و13.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي في بنك مصر سعر 13.04 جنيه للشراء و13.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سجل الريال السعودي في البنك المصري الخليجي سعر 13.05 جنيه للشراء و13.08 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني

سجل الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي سعر 13.06 جنيه للشراء و13.09 جنيه للبيع.

ارتفاع الجنيه المصري

مع بدء عودة الأجانب للشراء من جديد في أدوات الدين المصرية، ارتفع الجنيه بنحو 38 قرشًا مقابل الدولار، ليسجل المتوسط 49.05 جنيه لكل دولار بنهاية تعاملات اليوم في البنوك.

‎الريال السعودي بكام مصري؟

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حافظ متوسط سعر الريال السعودي اليوم على استقراره عند 13.06 جنيه للشراء و13.09 جنيه للبيع.

الريال

‎سعر الدولار مقابل الريال السعودي

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تداول الدولار مقابل الريال السعودي اليوم بسعر 3.75 ريال سعودي, ما يعني تسجيل الريال نحو 0.27 دولار.

حجم معاملات سوق الإنتربنك

بلغ حجم معاملات سوق ما بين البنوك في مصر، أو "الإنتربنك"، لشراء وبيع الدولار اليوم الأربعاء، أكثر من 250 مليون دولار، وفقًا لما أفاد به ثلاثة مصرفيين تحدثوا لـ"الشرق".

تحرك سعر الدولار الرسمي في البنوك العاملة في مصر يوم الأربعاء 6 مارس 2024، لأول مرة منذ 9 مارس 2023. استهدف البنك المركزي مواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، من خلال الاستمرار في استهدافه كمرتكز أساسي للسياسة النقدية، مع السماح لسعر الصرف بالتحدد وفقًا لآليات السوق.

استقر سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري عند 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع، منذ حوالي عام، وهو أعلى سعر استقرت عليه البنوك في تلك الفترة.

عقب السماح بتحرير سعر الصرف، ارتفع الدولار في جميع البنوك العاملة في مصر، متجاوزًا سعر 49 جنيهًا في نهاية تعاملات اليوم آنذاك، وتجاوز في بعضها 50 جنيهًا.

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