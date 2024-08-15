اعرف سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 15-8-2024 في بنوك مصر

أسعار الدينار الكويتي.. ارتفع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2024 ارتفاعاً طفيفاً في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل 160.25 جنيها للشراء، و161.49 جنيه للبيع.

ويحرص كثير من المصريين وخاصة المستثمرين و ورجال الأعمال علي متابعة سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم الخميس 15 أغسطس 2024.

سعر الدينار الكويتي

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

ويُقدم “الموجز” سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية، اليوم الخميس 15 -8-2024 وفقًا لما أعلنته مواقع البنوك الرسمية، وذلك ضمن الخدمة اليومية للتحديث الفوري للأسعار والذي يقدمها لمتابعيه باستمرار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سجل سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2024 في مصر نحو 160.25 للشراء، بينما وصل إلى نحو 161.49 للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2024 في مصر نحو 13.07 للشراء، بينما سجل نحو 13.10 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وجاء سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك المصرية اليوم الخميس 15 أغسطس 2024 كالتالى:

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

160.25 جنيه للشراء.

161.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

159.6 جنيه للشراء.

160.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

159.7 جنيه للشراء.

169.7 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى CIB

154.5 جنيه للشراء.

160.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

160.50 جنيه للشراء.

161.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

154.5 جنيه للشراء.

160.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

155.7 جنيه للشراء

160.7 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي بالنسبه للجنيه المصري

ويُحافظ سعر الدينار الكويتي منذ عدة سنوات على مكانته كأغلى عملة في العالم، ويعود قوة سعر الدينار الكويتي إلى عدة عوامل أهما أن الكويت تتمتع باحتياطات نفطية هائلة وتقدرها السلطات الكويتية في الوقت الحالي بحوالي 100 مليار برميل.

وهناك أسباب أخري لقوة سعر الدينار الكويتي أهمها صغر المساحة وقلة عدد السكان، كما تحتل الكويت المرتبة الثالثة بالنسبة لإنتاج النفط في منطقة الخليج بعد السعودية وإيران، إضافة إلى ثروتها من الغاز الطبيعي التي بلغت الكمية المنتجة منه في العام الماضي ما يقارب 5 مليارات متر مكعب.

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