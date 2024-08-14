كم سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 14 أغسطس 2024.. وتوقعات هامة للفترة المقبلة

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء، 14 أغسطس 2024، ارتفاعًا ملحوظًا في البنوك الرسمية مقابل الجنيه المصري، بينما سجل انخفاضًا في السوق السوداء. تأتي هذه التغيرات في سياق اهتمام المستثمرين بأسعار الدينار الكويتي، لذا نقدم لكم في هذا التقرير تفاصيل أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية، يقدم موقع "الموجز" يوميًا تحديثات لأسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 161.092 جنيهًا للشراء، و160.586 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري، وصل سعر الدينار الكويتي إلى 161.243 جنيهًا للشراء، و160.182 جنيهًا للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 161.308 جنيهًا للشراء، و160.091 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

في بنك القاهرة، بلغ سعر الدينار الكويتي 161.461 جنيهًا للشراء، و160.312 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 161.276 جنيهًا للشراء، و155.012 جنيهًا للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB)

في البنك التجاري الدولي (CIB)، وصل سعر الدينار الكويتي إلى 161.439 جنيهًا للشراء، و155.371 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 161.472 جنيهًا للشراء، و156.413 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء، 14 أغسطس 2024، هو 161.092 جنيهًا للشراء، و160.586 جنيهًا للبيع، بينما سعر الريال السعودي يبلغ نحو 13.09 جنيهًا للشراء، و13.13 جنيهًا للبيع.

توقعات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري لعام 2024

تشير التوقعات إلى احتمال ارتفاع سعر الدينار الكويتي خلال عام 2024، إذ يُتوقع أن يصل السعر في سبتمبر المقبل إلى 52.4617 جنيه، بزيادة قدرها 1.27% مقارنة بالسعر الحالي. كما يُرجح أن يستمر هذا الارتفاع ليصل إلى 52.5713 جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة تصل إلى 1.48%. يتوقع أن يشهد السوق بعض التقلبات بين الاستقرار والارتفاع والانخفاض خلال العام، مما يستدعي متابعة دقيقة لأسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر مقابل الجنيه

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية.. الدينار الكويتي يسجّل 160.2 جنيه