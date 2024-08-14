اعرف تغيرات سعر الذهب والسبائك اليوم في مصر 14 أغسطس 2024

تشهد أسواق الذهب في مصر تحركات ملحوظة اليوم، الأربعاء 14 أغسطس 2024، حيث يتوقع بدء التعامل بأسعار جديدة بعد ارتفاع الأسعار في نهاية تعاملات يوم الثلاثاء. هذا التحرك يأتي في وقت تترقب فيه الأسواق المحلية تحديثات حول أسعار الذهب بمختلف أعيرته، بما في ذلك عيار 18 و21 و24.

سعر الذهب عيار 21 مباشر

ونستعرض في هذا التقرير أحدث الأسعار للذهب ونلقي نظرة على التغيرات التي قد تؤثر على السوق المحلي في الفترة المقبلة، ونكشف لكم التفاصيل عبر موقع الموجز.

سعر الذهب والسبائك اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 18 الآن

وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 2970 جنيهًا للجرام في تعاملات يوم الثلاثاء، وهو ما يعادل حوالي 2978 جنيهًا في إجمالي السعر لكل جرام.

سعر الذهب عيار 21 الآن

سجل سعر الذهب عيار 21 3460 جنيهًا للجرام، وهو ما يعادل 3475 جنيهًا في إجمالي السعر لكل جرام، قبل نهاية تعاملات يوم الثلاثاء.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 الآن

بلغ سعر الذهب عيار 24 حوالي 3960 جنيهًا للجرام، وهو ما يعادل 3971 جنيهًا في إجمالي السعر لكل جرام، قبل إغلاق السوق يوم الثلاثاء.

سعر جنيه الذهب

سعر جنيه الذهب عيار 21 قبل نهاية يوم الثلاثاء بلغ 27800 جنيه، ويزن 8 جرامات من الذهب الخالص دون احتساب المصنعية أو الضرائب.

‎متى ينزل سعر الذهب

يتوقع المراقبون أن تبدأ الأسواق المحلية التعامل بأسعار جديدة للذهب صباح الأربعاء 14 أغسطس 2024، بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعًا طفيفًا حتى نهاية يوم الثلاثاء.

سعر الذهب في مصر

‎سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام: 3977 جنيهًا بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: يسجل 9942 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 19885 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 39770 جنيهًا.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرامًا: 79540 جنيه.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام: 123648 جنيهًا.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرامًا: 198850 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام: 397700 جنيه.