أسعار السيراميك اليوم الجمعة 16-8-2024..فرز أول وثاني وثالث

أسعار السيراميك اليوم..شهدت أسعار السيراميك اليوم، الجمعة 16 أغسطس 2024، استقرارًا في الأسواق المحلية، مما جذب اهتمام الكثير من المواطنين، وخاصة الشباب والفتيات المقبلين على الزواج, وتباينت الأسعار بناءً على الجودة والحجم والشركات المنتجة، مع تزايد الطلب على السيراميك باعتباره عنصرًا أساسيًا في تجهيزات المنازل.

أسعار السيراميك اليوم

سادت حالة من التباين في أسعار السيراميك اليوم وسط هدوء في حركة التشييد والبناء, رصدت جريدة "الموجز" أسعار السيراميك المختلفة اليوم الجمعة 16-8-2024 ، بما في ذلك الفرز الأول والثاني والثالث، لتلبية احتياجات السوق.

أسعار السيراميك من البورسلين اليوم

شملت قائمة أسعار السيراميك 2024 مجموعة متنوعة من بورسلين الأرضيات، وجاءت على النحو التالي:

بورسلين مزخرف للأرضيات بسعر 164 جنيهًا للمتر المربع.

لوح بورسلين للأرضيات بسمك 192 ملليمتر بسعر 192 جنيهًا.

بلاط بورسلين مموج للأرضيات بسعر 192 جنيهًا.

بورسلين منقط للأرضيات بسعر 203 جنيهات للمتر.

بورسلين مموج من نوع بيرويا بسعر 209 جنيهات.

بورسلين من نوع الشاطئ للأرضيات بسعر 209 جنيهات.

أسعار السيراميك اليوم

متوسط أسعار السيراميك اليوم

تفاوتت أسعار السيراميك اليوم بشكل عام، حيث تراوح سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات العادية بين 150 و155 جنيهًا, وبلغ سعر متر السيراميك للأرضيات الباركية 180 جنيهًا، بينما ارتفعت أسعار الأرضيات الليزر إلى 210 جنيهات, كما بلغ سعر حائط المطبخ الليزر 240 جنيهًا، وتراوحت أسعار حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا بين 250 و300 جنيه.

أسعار السيراميك فرز أول

جاءت أسعار السيراميك فرز أول اليوم كما يلي:

متر سيراميك الجوهرة: 172 جنيهًا.

متر سيراميك كليوباترا أرضيات: 144 جنيهًا.

متر سيراميك ليسيكو: 116 جنيهًا.

متر سيراميك إينوفا: 95 جنيهًا.

متر سيراميك عادي كسر: 85 جنيهًا.

أسعار السيراميك

أسعار السيراميك فرز ثاني

تراوحت أسعار السيراميك فرز ثاني بين 65 و150 جنيهًا، حيث بلغت الأسعار:

متر سيراميك أرضيات إينوفا: 75 جنيهًا.

متر سيراميك آرت أرضيات بترفلاي: 130 جنيهًا.

سيراميكا الجوهرة: 145 جنيهًا.

متر السيراميك العادي: 65 جنيهًا.

متر سيراميك رويال: 135 جنيهًا.

متر سيراميك مارسيليا: 130 جنيهًا.

متر سيراميك لابوتيه: 130 جنيهًا.

متر سيراميك ليسيكو: 105 جنيهات.

أسعار السيراميك فرز ثالث

تراوحت أسعار السيراميك فرز ثالث بين 99 و121 جنيهًا، حيث جاءت كالتالي:

متر سيراميك مارسيليا: 45 جنيهًا.

متر سيراميك لابوتيه: 43 جنيهًا.

متر سيراميك رويال: 63 جنيهًا.

متر السيراميك العادي: بين 45 و55 جنيهًا.

متر سيراميك ليسيكو: 80 جنيهًا.

تنوع أسعار السيراميك وفقًا للجودة والتقنيات

شهدت أسعار السيراميك اليوم تفاوتًا ملحوظًا تبعًا للمواصفات والجودة, ففي الوقت الذي يمكن فيه العثور على السيراميك المحلي بجودة جيدة تتراوح أسعاره بين 50 و100 جنيه للمتر المربع، تتجاوز أسعار السيراميك المستورد الفاخر 300 جنيه للمتر المربع، خاصة إذا كان مصنوعًا بتقنيات متقدمة أو بتصميمات خاصة.

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