عودة الأوفر برايس وارتفاعات مرتقبة في سوق السيارات بسبب شح المعروض وتذبذب سعر الدولار

أكد منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن سوق السيارات في مصر سيشهد ارتفاعات جديدة في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى عودة ظاهرة "الأوفر برايس" مرة أخرى، ونكشف لكم التفاصيل في الموجز.

منظومة التسجيل المسبق لحجز السيارات

وأوضح زيتون وفي تصريحات صحفية، أن هذه الارتفاعات غير المسبوقة التي تشهدها الأسواق حالياً تعود إلى عدة أسباب، أبرزها إغلاق منظومة التسجيل المسبق لحجز السيارات المطلوبة، والمعروفة باسم "Acid Number"، لمدة تجاوزت الثلاثة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، شهد سعر صرف الدولار تذبذبًا ملحوظًا، حيث وصل إلى 49 جنيهًا في البنوك، مما ساهم في زيادة الأسعار.

وعن عودة ظاهرة "الأوفر برايس"، قال زيتون إن المستهلكين فوجئوا بعودتها مرة أخرى، موضحًا أن السبب الرئيسي لهذه الظاهرة هو شح المعروض من السيارات مع زيادة الطلب عليها. هذا النقص في المعروض يدفع الوكلاء والموزعين إلى رفع الأسعار بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن الأسواق حاليًا تعتمد على المخزون الداخلي المتاح، مما يؤدي إلى تآكل هذا المخزون في ظل عدم توفر البدائل.

شح المعروض من السيارات

وأضاف زيتون أن شح المعروض من السيارات أدى إلى زيادة قيمة السيارات المتوفرة في الأسواق نظرًا لعدم وجود بدائل، مما أدى إلى تحمل التجار الكثير من الخسائر. كما أشار إلى أن ارتفاع الأسعار أدى إلى فقدان شريحة من المستهلكين الذين لم يعودوا قادرين على تحمل الزيادات المستمرة، وبالتالي انخفض حجم المبيعات.

فيما يتعلق بمخاطر "الأوفر برايس"، أوضح زيتون أن الوكلاء أصبحوا يفرضون نسبة ربح عالية على التجار من أجل تسليم السيارات، بهدف تعويض الخسائر الناتجة عن ارتفاع الأسعار.

وفي سياق منفصل، أقدم البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء على سحب سيولة نقدية بقيمة تقارب 939 مليار جنيه في إطار عطاء السوق المفتوحة، حيث تم جمع هذه السيولة من 30 بنكًا، وذلك بعد تعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة بلغت 27.75%، ونكشف لكم التفاصيل في الموجز.