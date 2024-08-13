كهربائية وأخرى صديقة للبيئة.. مقترحات "المنصور" لتوطين صناعة السيارات على طاولة رئيس الوزراء

في خطوة تهدف إلى تعزيز صناعة السيارات في مصر وتوطين التكنولوجيا الحديثة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا مع مسئولي مجموعة "المنصور للسيارات" بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع تناول مقترحات طموحة لتوسيع نطاق صناعة السيارات في مصر، بما في ذلك تصنيع السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الاستدامة البيئية وتطوير الصناعة المحلية، ونكشف لكم التفاصيل في الموجز.

وحضر الاجتماع كل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، إلى جانب عدد من مسئولي المجموعة.

مقترحات "المنصور" لتوطين صناعة السيارات

خطط التوسّع في الأسواق المصرية

أكد أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي للمجموعة، على متابعة تنفيذ خطط التوسع في مصر في ظل الحوافز الحكومية، مع توجيه جزء كبير من الإنتاج للتصدير، خاصة للسوق الأوروبية.

أهمية التصنيع المحلي:

التصنيع في مصر مهم جدًا خاصة للتصدير للأسواق الدولية، وأرورا أشاد بالفرص التي توفرها الحكومة لجذب الشركات الكبرى في صناعة السيارات.

التوسع في التصدير:

المجموعة تسعى للتوسع في التصدير إلى أسواق جديدة مثل دول الخليج وأفريقيا.

تصنيع السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة:

استعرض أرورا جهود المجموعة في تصنيع السيارات الكهربائية وتوطين صناعة السيارات الصديقة للبيئة وفقًا للمعايير البيئية.

دعم رئيس الوزراء

من جانبه، أكد رئيس الوزراء دعمه للمقترحات المقدمة من المجموعة ووجه بدراستها للنظر في إمكانية تنفيذها. وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتوطين الصناعة، مؤكدًا على جهود وزارة الصناعة لجذب المزيد من الشركات في قطاعات التصنيع المختلفة، بما في ذلك قطاع السيارات، ضمن استراتيجية تطوير صناعة السيارات التي تتبناها الحكومة.

أهمية توطين الصناعة:

كما أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا، بينما أعرب حسن الخطيب، وزير الاستثمار/ عن متابعته للمقترحات المقدمة من مجموعة المنصور، مؤكدًا العمل على دراستها لاتخاذ قرار بشأنها في أقرب وقت ممكن.