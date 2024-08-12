بعد خسائر صادمة.. كيف أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم وتوقعات الأيام القادمة

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم بشكل متباين، حيث شهدت مؤشرات السوق أداءً متباينًا بين الصعود والهبوط، إذ جاء ارتفاع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" مدفوعًا بانتعاش أسهم الشركات الكبرى مثل البنك التجاري الدولي (CIB)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والسويدي إليكتريك، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ونتيجة لهذا الأداء، سجل المؤشر الرئيسي ارتفاعًا بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 29706 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند 36319 نقطةـ ونكشف لكم التفاصيل في الموجز.

أسعار ومؤشرات الأسهم المصرية

وعلى الجانب الآخر، شهدت مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة أداءً سلبيًا، حيث تراجع مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند 6605 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند 9523 نقطة.

خلال تعاملات اليوم، بلغت قيمة التداولات نحو 5.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي حوالي 9 مليارات جنيه، ليصل إلى 2.041 تريليون جنيه.

السوق لا يزال متأثرًا بالخسائر الكبيرة

وبالرغم من الارتفاع الذي حققته البورصة اليوم، إلا أن السوق لا يزال متأثرًا بالخسائر الكبيرة التي سجلها خلال الأسبوع المنتهي، حيث خسر رأس المال السوقي 32 مليار جنيه، مما أدى إلى انخفاضه إلى 1.974 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.006 تريليون جنيه في الأسبوع السابق. وقد أغلق مؤشر "إيجي إكس 30" الأسبوع عند 28750 نقطة بانخفاض نسبته 2.07%، بينما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 4.49% ليغلق عند 6502 نقطة.

هذا الأداء المتباين يعكس التحديات التي تواجهها البورصة المصرية في ظل التذبذب المستمر في السوق، حيث لا تزال تحركات المستثمرين تتأثر بالتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أشار في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر إلى أن الاقتصاد المصري قد شهد خروج ما يزيد عن 20 مليار دولار من الأموال الساخنة عقب النزاع الروسي الأوكراني وتفاقم أزمات التضخم العالمية وارتفاع الفائدة على الدولار

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