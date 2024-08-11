بعد الانهيار الكبير.. البورصة تنتعش في ختام أولى جلسات الأسبوع ورأس المال يربح 58 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية جلسة تداولات اليوم الأحد 11 أغسطس 2024 على ارتفاع جماعي، في ختام أولى جلسات الأسبوع الحالي. قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 2.72%، ليغلق عند مستوى 29,532.67 نقطة، مما يعكس تعافياً ملحوظاً بعد الانخفاض الكبير السابق، ونكشف لكم التفاصيل في الموجز.

ارتفاع رأس المال السوقي

على صعيد رأس المال السوقي، فقد شهد ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 2.032 تريليون جنيه، مقارنةً بـ 1.974 تريليون جنيه في نهاية تعاملات الخميس الماضي، مما يعكس مكاسب بقيمة 58 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بأداء المؤشرات الأخرى، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 2.33% ليصل إلى 6,653.93 نقطة. كما سجل المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 متساوي الأوزان زيادة بنسبة 2.53% ليصل إلى 9,572.03 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة بنسبة 2.94% ليصل إلى 2,847.14 نقطة.

أداء البورصة في نهاية الأسبوع الماضي

كان أداء مؤشرات البورصة المصرية متبايناً في نهاية تعاملات الخميس الماضي، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.43% ليصل إلى 28,750 نقطة. وعلى الرغم من ذلك، تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.08% ليغلق عند 6,502 نقطة، في حين شهد مؤشرا الشريعة الإسلامية وEGX100 ارتفاعات بلغت 1.12% و0.05% على التوالي.

رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة بلغ 1.974 تريليون جنيه بنهاية الأسبوع الماضي، وسط توجه المستثمرين العرب نحو البيع بصافي قيمة 60.8 مليون جنيه، في حين اتجه المصريون والأجانب للشراء بصافي قيم بلغت 32.2 مليون جنيه و28.6 مليون جنيه على التوالي. بلغ إجمالي قيمة التداول نحو 3.2 مليار جنيه، مع حجم تداول قدره 925.2 مليون ورقة مالية موزعة على 104.5 ألف عملية.