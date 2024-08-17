سعر الأرز الشعير والأبيض اليوم السبت 17 أغسطس 2024..بالكيلو والطن

سعر الأرز الشعير اليوم.. شهد سعر الأرز الشعير اليوم حالة من التراجع في الأسواق والمحلات التجارية, جاء هذا التراجع تزامنًا مع إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير الأرز في جميع المتاجر بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك لمواجهة الارتفاعات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية، ومع اقتراب موسم الحصاد في كافة المحافظات.

سعر الأرز الشعير

سعر الأرز الشعير اليوم

يتساءل المواطنين خاصة ربات البيوت واصحاب المطاعم عن آخر تحديث لأسعار الأرز الشعير والأبيض, لذا تستعرض جريدة “الموجز” سعر الأرز الشعير والأبيض اليوم 17-8-2024, وفقًا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الأرز الشعير

سجلت أسعار الأرز اليوم السبت 17-8-2024, كالتالي:

سجلَ سعر الأرز الشعير رفيع الحبة نحو 13.000 جنيه للطن.

بلغَ سعر الأرز الشعير عريض الحبة نحو 14.200 جنيه للطن.

جاءَ سعر الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة (كسر 3%) عند 23.200 جنيه للطن.

بينما بلغَ سعر الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة (كسر 5%) نحو 20.500 جنيه للطن.

سُجِّلَ سعر الأرز على البطاقة التموينية نحو 16.3 جنيه.

الأرز الشعير

وارتفعت أسعار أرز الضحى في المحلات الكبرى والهايبر ماركت إلى 38 جنيهًا.

تراوحت أسعار الأرز المصري الأبيض المعبأ كيلو جرام الحبة العريضة بين 32 و35 جنيهًا،

في حين سجلَ سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ الحبة الرفيعة في الهايبر ماركت 30 جنيهًا.

أسعار المواد والسلع الغذائية اليوم

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم السبت 17 أغسطس 2024, حالة من الاستقرار وجاءت الأسعار كالتالي:

سُجِّلَ سعر كيلو الفول المعبأ 55.44 جنيه.

بلغَ سعر كيلو الدقيق المعبأ 25.92 جنيه.

ارتفعت أسعار المكرونة المعبأة بوزن 400 جرام إلى 19.16 جنيه.

بينما سجلَ سعر كيلو العدس المعبأ 61.68 جنيه.

بلغَ سعر كيلو المكرونة السائبة 26.03 جنيه، وسعر كيلو الملوخية 13.2 جنيه.

سجلَ سعر كيلو البصل 11.58 جنيه.

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