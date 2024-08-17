استقرار أسعار الدواجن والبط اليوم السبت 17-8-2024 في الأسواق

شهدت أسعار الدواجن والبط اليوم السبت 17-8-2024، استقرارًا في المحال التجارية والأسواق.

سعر الدواجن اليوم السبت في مصر

ويبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الدواجن اليوم السبت 17 الجاري حيث استقرت أسعار الدواجن في الأسواق وذلك بعد ارتفاع أسعارها بنسبة طفيفة، خلال الأيام القليلة الماضية في الأسواق والمحال التجارية.

وينشر لكم الموجز اليوم السبت أسعار الدواجن في الأسواق:

سعر الدواجن البيضاء اليوم السبت

-تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 70 إلى 80 جنيها.

سعر الدواجن البلدي اليوم السبت

-تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي ما بين 115 و120 جنيهًا.

سعر الدواجن امهات اليوم السبت

سجل سعر كيلو الدواجن الأمهات البيضاء نحو 62 جنيهًا في المزرعة، لتصل للمستهلك بسعر 75 جنيهًا.

-سجل سعر كيلو الفراخ الساسو بين 95 و100 جنيها.

-تراوح سعر كيلو البانيه بين 190 و200 جنيهًا

فوائد تناول الدواجن للصحة

وتعد الدواجن واحدة من أكثر الأغذية المناسبة لجميع الفئات العمرية، إضافة إلى احتوائها على قيمة غذائية عالية، فهي غنية بالعديد من المواد الغذائية، فهي مصدر غني بالبروتين والعناصر الغذائية الهامة، مثل فيتامين ب12، وفيتامينات أخرى من مجموعة وفيتامين ب3 وفيتامين ب6

أسعار الدواجن اليوم السبت



سعر كيلو البط في الأسواق اليوم السبت

-تراوح سعر لحم بط بلدي اليوم تراوح سعره بين 100 و101 جنيهًا للكيلو.

-تراوح سعر بط فرنساوي اليوم بين 65 و70 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو البط المسكوفي اليوم السبت

-تراوح سعر لحم بط مسكوفي اليوم بين 95 و100 جنيهًا للكيلو.

سعر كرتونة البيض اليوم السبت

-وصل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم لـ 146 جنيهًا في البورصة، لتصل للمستهلك بنحو 156جنيهًا.

-سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم نحو 138 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 148 جنيهًا.

-سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهًا في البورصة، وتصل للمستهلك بسعر 145 جنيهًا.

فوائد البيض لصحة الإنسان

ويحتوي البيض على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تشكل أجزاء أساسية من أي نظام غذائي صحي، حيث يعد البيض واحدًا من أفضل مصادر البروتين المتاحة في العديد من أنحاء العالم.

أسعار الدواجن اليوم السبت

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