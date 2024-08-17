أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن والأسواق اليوم 17-8-2024.. استقرت أسعار الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية عند 65 جنيهًا للكيلو، في حين يختلف السعر ليصل إلى حوالي 75 جنيهًا عند المستهلك، وذلك حسب المنطقة والتاجر.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن والأسواق اليوم 17-8-2024

في المقابل، شهدت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن والأسواق اليوم 17-8-2024 ارتفاعًا ملحوظًا في المزرعة، وفيما يلي يستعرض موقع “ الموجز ” تفاصيل أسعار الدواجن الكتاكيت والنعام والبط :

أسعار الفراخ البيضاء:

- بورصة الدواجن الرئيسية: 65 جنيهًا للكيلو

- سعر الكيلو عند المستهلك: يتراوح بين 75 و85 جنيهًا حسب المنطقة.

أسعار الدواجن الأخرى:

- الدواجن الساسو: 85 جنيهًا (بتراجع 10 جنيهات خلال أسبوع)

- الفراخ أمهات بيضاء: 67 جنيهًا (بزيادة 4 جنيهات خلال أسبوع)

أسعار الكتاكيت:

- الكتكوت البلدي الحر: 8.5 جنيه

- الكتكوت البلدي المشعر: 12 جنيهًا

- الكتكوت البلدي الهجين: 9 جنيهات

- الكتكوت الروزي للتسمين: 22 جنيهًا

- الكتكوت الروزي ع وشه: 16.5 جنيه

- كتكوت رزي برابر: 14 جنيهًا

- الكتكوت الجميزة: 14 جنيهًا

- الكتكوت البيور الساسو: 20 جنيهًا

- كتكوت ساسو شيفر: 19 جنيهًا

- الكتكوت الأبيض تسمين مزارع: 30-31 جنيهًا

- الكتكوت الأبيض القطاعي: 25 جنيهًا

- الكتكوت الفومي فضي: 13 جنيهًا

- الكتكوت الذهبي: 11 جنيهًا

لا يفوتك الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

أسعار البانية والمنتجات الأخرى:

- البانيه: 175 جنيهًا

- الاستربس: 175 جنيهًا

- كوردن بلو: 175 جنيهًا

- الشيشي: 170 جنيهًا

- الوراك: 85 جنيهًا

- الدبابيس: 105 جنيهًا

- الصدور بالعظم: 100 جنيه

- الشاورما: 135 جنيهًا

- الحمام الكداب: 140 جنيهًا

- الفرخة المناديل: 150 جنيهًا

- الكبد والقوانص: 85 جنيهًا

أسعار البط:

- البط المسكوفي: 45 جنيهًا

- البط البغالي - المولار: 50 جنيهًا

- البط البيور: 27 جنيهًا

- البط الفرنسي: 20 جنيهًا

أسعار الرومي:

- رومي أسمر عمر 20 يومًا: 85 جنيهًا

- رومي أبيض عمر 20 يومًا: 185 جنيهًا

أسعار النعام:

- نعام عمر أسبوعين: 2300 جنيه

- نعام عمر شهر: 3000 جنيه.



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أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم.. بعد آخر تحديث