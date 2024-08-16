"هنشتري ونخزن".. سعر الأرز الشعير والأبيض اليوم الجمعة 16-8-2024

سعر الأرز الشعير.. تراجع سعر الأرز الشعير اليوم الجمعة، الموافق 16 أغسطس 2024، في بداية التعاملات بالأسواق والمحلات التجارية, وتشهد هذه الفترة تزايدًا ملحوظًا في مؤشرات البحث من قبل التجار والمستهلكين لمعرفة سعر طن الأرز الشعير.

جاء هذا التراجع في ظل إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير الأرز في جميع المتاجر بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك في إطار مواجهة الارتفاعات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية، ومع اقتراب موسم الحصاد في جميع المحافظات.

سعر الأرز الشعير اليوم

يتساءل الكثير من المواطنين خاصة ربات البيوت عن أسعار الأرز وسعر الأرز الشعير اليوم, لذا ترصد جريدة “الموجز” سعر الأرز الشعير والأبيض اليوم الجمعة 16-8-2024, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الأرز

سعر طن الأرز الشعير اليوم

تباينت أسعار الأرز الشعير اليوم الجمعة، وجاءت الأسعار كالتالي:

بلغ سعر الأرز الشعير عريض الحبة نحو 14,200 جنيه للطن.

سجل سعر الأرز الشعير رفيع الحبة، نحو 13,000 جنيه للطن.

واستقر سعر الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة (كسر 3%) عند 23,000 جنيه للطن

بلغ سعر الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة (كسر 5%) نحو 20,500 جنيه للطن.

بلغ سعر الأرز على البطاقة التموينية نحو 16.3 جنيه

وصل سعر أرز الضحى في المحلات الكبرى والهايبر ماركت إلى 38 جنيه.

تراوح سعر الأرز المصري الأبيض المعبأ كيلو جرام الحبة العريضة بين 32 و35 جنيه.

بلغ سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ الحبة الرفيعة في الهايبر ماركت 30 جنيه.

ويعد الأرز من الوجبات الأساسية في معظم المنازل والمطاعم، مما دفع مصر لزراعة مساحات واسعة منه نظرًا لأهميته الكبيرة لدى المواطنين.

سعر الأرز

أسعار المواد والسلع الغذائية اليوم

وشهدت أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق حالة من الاستقرار، والتي جاءت على النحو التالي:

سجل سعر كيلو الفول المعبأ 55.44 جنيه.

استقر سعر كيلو الدقيق المعبأ عند 25.92 جنيه.

بلغ سعر المكرونة المعبأة بوزن 400 جرام 19.16 جنيه.

وصل سعر كيلو العدس المعبأ إلى 61.68 جنيه.

سجل سعر كيلو المكرونة السائبة 26.03 جنيه.

بلغ سعر كيلو الملوخية 13.2 جنيه.

وصل سعر كيلو البصل إلى 11.58 جنيه.

اقرأ أيضًا:

سعر الأرز الشعير والأبيض اليوم الخميس 15-8-2024..مفاجأة قريبًا

انخفاض أسعار الدواجن والبط اليوم الجمعة 16-8-2024 في الأسواق