آخر تحديث لسعر الأرز الشعير والأبيض اليوم الثلاثاء 13-8-2024 في الأسواق

سعر الأرز الشعير اليوم..تصاعدت عمليات البحث من قبل العديد من المواطنين في مصر اليوم، الثلاثاء 13 أغسطس 2024، حول سعر طن الأرز الشعير, خاصة بعدما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير الأرز الشعير في الأسواق التجارية والمعارض بأسعار مخفضة تناسب المواطنين، مع تخفيضات وصلت إلى 30%، تزامنًا مع اقتراب موسم الحصاد في جميع محافظات مصر.

سعر الأرز الشعير اليوم

وفي هذا الإطار, ترصد جريدة “الموجز” سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 13-8-2024, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة مجلس الوزراء.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

سجل سعر طن الأرز الشعير ذو الحبة العريضة في الأسواق اليوم قيمة 14,200 جنيه مصري.

بينما بلغ سعر طن الأرز الشعير ذو الحبة الرفيعة نحو 13,000 جنيه مصري.

في حين وصل سعر الأرز الأبيض البلدي ذو الحبة العريضة إلى 23,000 جنيه مصري للطن.

بلغ سعر الأرز الأبيض البلدي ذو الحبة الرفيع اليوم في الأسواق والمحلات التجارية نحو 21,000 جنيه مصري للطن.

سعر الأرز الشعير

أسعار السلع الغذائية اليوم

استقر سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ ذو الحبة الرفيعة في الأسواق والمحلات التجارية الكبرى عند 30 جنيهًا مصريًا.

كما بلغ سعر كيلو الفول المعبأ نحو 60.73 جنيه.

ووصل سعر كيلو الدقيق المعبأ إلى 27.9 جنيه في الأسواق.

وسجل سعر عبوة زيت عباد الشمس 1 لتر اليوم نحو 90.33 جنيه.

أما السكر في الأسواق والمحلات التجارية فقد بلغ سعره 27 جنيهًا للكيلو.

واستقر سعر كيلو المكرونة المعبأة اليوم عند 32.19 جنيه في الأسواق،

بينما وصل سعر المكرونة المعبأة 400 جرام إلى 19.64 جنيه.

بلغ سعر كيلو العدس المعبأ 66.89 جنيه في الأسواق.

ووصل سعر كيلو المكرونة السائبة إلى 26.74 جنيه.

في حين بلغ سعر كيلو الشاي في المحال التجارية اليوم نحو 253.83 جنيه.

وسجلت كرتونة البيض البلدي في الأسواق اليوم 166.96 جنيه.

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أسعار الخضروات والفواكه اليوم الثلاثاء 13-8-2024 في الأسواق



