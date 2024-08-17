‎العملات الاجنبية.. اطلع على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

أسعار العملات الاجنبية ، حصدت اهتمامًا كبيرًا في الساعات الماضية على وجه الخصوص، إذ يسعى الكثيرون لمتابعة تطورات العملات الاجنبية التي تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية حول العالم.

وفي السياق، شهد سعر الدولار اليوم السبت 17 أغسطس 2024 تباينًا في البنوك المصرية وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري، وهو ما يستعرضه الموجز في السطور القادمة.

‎سعر الدولار اليوم في البنوك

وجاء ‎سعر الدولار اليوم في البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 48.85 للشراء و 48.95 للبيع جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB: بلغ سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.84 جنيه للشراء، و 48.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC: بلغ سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 48.86 جنيه للشراء و 48.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 48.85 للشراء، و 48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار

‎سعر الدولار بنك مصر

وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 48.85 للشراء، و 48.95 جنيه للبيع.

‎سعر العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 53.79 جنيه للشراء و 53.90 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 62.83 جنيه للشراء و 62.96 جنيه للبيع

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 56.38 جنيه للشراء و 56.50 جنيه للبيع.

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 33.17 جنيه للشراء و 33.24 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.01 جنيه للشراء و 13.04 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 159.71 جنيه للشراء و 160.09 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.30 جنيه للشراء و 13.32 جنيه للبيع.

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.82 جنيه للشراء و 6.83 جنيه للبيع

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