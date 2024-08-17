المعدن الاصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم السبت 17 أغسطس 2024، من كلمات البحث التي شهدت رواجًا في الساعات الأخيرة، مع حرص الكثيرين على استثمار أموالهم في المشغولات والسبائك الذهبية للحفاظ على قيمتها، في ظل عدم الاستقرار الذي تشهده الأسواق المحلية والعالمية.

‎متى ينزل سعر الذهب

وشهدت أسواق أسعار الذهب في العالم والسوق المحلي المصري تقلبات ملحوظة في الفترة الأخيرة، في حين لا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بمكانته كملاذ آمن من التضخم، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة جميع التفاصيل عن سعر الذهب اليوم.

ومؤخرًا، كشف خبراء أن المستثمرين عليهم الآن التفكير في شراء الذهب مع احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في الأشهر المقبلة.

سعر الذهب

وأكّدوا أن الصراع في الشرق الأوسط لديه "فرصة قوية للتصعيد في الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة"، وهو ما من المرجح أن يعزز أسعار الطاقة ويزيد من قيمة أصول الطاقة خارج المنطقة، ونظراً لهذه الشكوك، يوصي كبير استراتيجيي تخصيص الأصول في ألباين ماكرو بقوة بالحفاظ على التعرض للذهب.

ويزعم أن الذهب يظل أفضل وسيلة للتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية، مستشهداً ببيانات تاريخية تُظهر أن الذهب يتفوق عادةً على الأصول الآمنة الأخرى في الأشهر التي تلي الأحداث الجيوسياسية الكبرى.

‎سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2974 جنيه.

‎سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 3470 جنيه.

‎سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3965 جنيه.

‎سعر الذهب والسبائك اليوم

سبيكة ذهب 1 جرام: 4,810

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,478

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 22,738

جنية الذهب 8ج عيار 21: 36,730

جنية الذهب 8ج عيار 22: 38,479

جنية الذهب 8ج عيار 24: 41,978

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 44,951

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 89,290

سعر سبيكة الذهب أوقية: 132,819

سعر الذهب

سبيكة الذهب نصف أونصة: 69,567

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 138,453

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 221,694

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 442,514

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 52,430

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,403,279

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,205,575

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