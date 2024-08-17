ما هي أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وعلاقتها بالدولار؟.. أفادت منصة "جولد بيليون" المتخصصة في شؤون الذهب أن سعر أونصة الذهب العالمية شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال تداولات اليوم الجمعة، مسجلًا مستوى تاريخيًا جديدًا، مدفوعًا بتوقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر المقبل، إلى جانب استمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن، ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

ما هي أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وعلاقتها بالدولار؟

وفقًا للتحليل الفني لـ "جولد بيليون"، ارتفع سعر أونصة الذهب اليوم بنسبة 1.4% ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي عند 2500 دولار للأونصة، بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2456 دولارًا للأونصة، وتداول حاليًا عند 2488 دولارًا للأونصة.

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تتوقع المنصة أن الذهب في طريقه لتحقيق زيادة أسبوعية بنسبة 2.3%، حيث تستمر الأسواق المالية في تقديم الدعم للذهب بناءً على احتمال قوي بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم في سبتمبر. تشير التوقعات الحالية إلى وجود احتمال بنسبة 75% لتخفيض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بينما يبلغ احتمال تخفيض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس نسبة 25%.

ارتفاع معتدل في التضخم الشهري

أظهرت بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية الصادرة هذا الأسبوع ارتفاعًا معتدلًا في التضخم الشهري، مما أدى إلى تراجع التوقعات بخفض كبير في الفائدة. هذا التحسن في بيانات مبيعات التجزئة وطلبات إعانات البطالة الأمريكية أسهم في تقليل مخاوف الركود الاقتصادي بشكل كبير.

وأشارت "جولد بيليون" إلى أن الذهب تمكن من الحفاظ على مكاسبه رغم التحسن في البيانات الاقتصادية الأمريكية، وذلك بسبب توقعات مؤكدة بأن البنك الفيدرالي سيخفض الفائدة بشكل أو بآخر، وهو ما يعتبر إيجابيًا للذهب لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للمعدن الثمين الذي لا يوفر عائدًا مباشرًا لحائزيه.

كما أوضحت المنصة أن الذهب وجد دعمًا إضافيًا من تراجع الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% وفقًا لمؤشر الدولار، مما أدى إلى انخفاض الدولار هذا الأسبوع بنسبة 0.4%، وهو الانخفاض الأسبوعي الرابع على التوالي. وأشارت إلى أن المخاوف المستمرة بشأن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط دفعت المستثمرين إلى شراء الذهب كإجراء احترازي قبل عطلة نهاية الأسبوع، تحسبًا لأي تطورات قد تحدث في المنطقة.

وفيما يخص سعر الذهب في مصر، أشارت "جولد بيليون" إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا، شهد استقرارًا خلال تداولات اليوم حول مستوى 3465 جنيهًا، دون تغييرات كبيرة، مما يعكس تجاهل السوق المحلي لتغيرات سعر أونصة الذهب العالمية خلال جلسة اليوم.

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