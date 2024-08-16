سعر الدولار اليوم بختام التعاملات المسائية.. الأخضر مستقر

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.. تعد سعر العملة الخضراء موضوعًا حساسًا يتأثر بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية، خاصة وأنه فى حالة من الانخفاض على مدار يوم أمس الخميس مما جعله متصدرًا محرك جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

وسيطر التراجع على العملة الخضراء طوال يوم أمس الخميس الموافق 15-8-2024.

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك

كما أن متابعة سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك وفهم العوامل المؤثرة عليه يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات مالية واقتصادية مدروسة، ومع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، يبقى سعر الدولار عنصرًا حاسمًا في استقرار الاقتصاد المصري وتوقعات المستقبل.

علمًا بأن سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك مقابل الجنيه المصرييشكل موضوعًا حيويًا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، حيث يؤثر سعر الصرف بشكل مباشر على تكلفة الواردات، أسعار السلع، والاستثمارات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

وعبر التقرير التالي، الموجز ينقل تفاصيل سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك وتطورات ما حدثت به على مدار يوم أمس الخميس الموافق 15-8-2024، وتوقعات الخبراء بتحديث سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مع يوم الجمعة.

ويرى الكثيرون أن سعر الدولار في مصر 2024 يرتفع خلال الأيام المقبلة حيث سجل في البنك المركزي المصري بختام أمس الخميس نحو 48.8351 جنيه للشراء و 48.9742 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وبجانب التعرف على سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك، ننقل لكمما بلغه سعر الدولار اليوم في بنك مصر، بختام أمس الخميس الموافق 15-8-2024، مقابل الجنيه اليوم نحو 48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

ووصل أيضًا سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي مقابل الجنيه اليوم نحو 48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لما يتعلق بـ سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك والمصارف الأخرى فقد جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزى

وصل سعر الدولار اليوم بختام التعاملات في البنك المركزى، مقابل الجنيه المصري بقيمة 48.8351 جنيه للشراء و 48.9742 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وصل سعر الدولار اليوم في بنك البركة، مقابل الجنيه اليوم لنحو 48.8500 جنيه للشراء، و 48.9500 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم ببنك الإسكندرية، لنحو 48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول، مقابل الجنيه اليوم لنحو 48.86 جنيه للشراء، و 48.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامى

وصل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبى الإسلامى، مقابل الجنيه اليوم لنحو 49.0700 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 49.1900 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، مقابل الجنيه اليوم لنحو 48.85 جنيه للشراء، و 48.95 جنيه للبيع.

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