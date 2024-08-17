بالتمويل العقاري.. رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي 2024 .. في ظل اهتمام العديد من المواطنين في مصر بمعرفة كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024، يسعى الكثيرون إلى متابعة حالة الطلبات التي قدموها للحصول على هذه الشقق.

بالتمويل العقاري.. رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي 2024

يُعد برنامج الإسكان الاجتماعي من المبادرات الحكومية الهامة التي تهدف إلى دعم الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، لتوفير حياة كريمة لهم. سنوضح من خلال موقع "جريدة الموجز" رابط الاستعلام وأهم الشروط التي يجب توافرها.

رابط وخطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

لتسهيل عملية الاستعلام، قامت وزارة الإسكان الاجتماعي بتوفير طريقة إلكترونية يمكن من خلالها الاستفسار عن حالة الطلبات أو الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي. الخطوات كالتالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني: قم بالولوج إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. اختيار الاستعلام: بعد الدخول إلى الموقع، اضغط على أيقونة "الاستعلام عن الوحدة السكنية". إدخال البيانات المطلوبة: املأ جميع البيانات المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة. تحديد المشروع السكني: اختر المشروع السكني المناسب والمحافظة التي يتبع لها الطلب. الاستعلام: اضغط على أيقونة "استعلام" لمعرفة حالة الطلب.

أهم الشروط للتقديم على شقق الإسكان 2024

قامت وزارة الاسكان بوضع بعذا من الشروط التي يجب توافقا في الاشخاص الراغبين في التقديم علي حجز شقق الاسكان الاجتماعي، وقد جاءت أهم الشروط للتقديم على شقق الإسكان 2024 علي النحو التالي:

اولا: قامت الوزارة بتحديد عمر المتقدم للحجز علي شقق الاسكان الاجتماعي بداية ما بين 21 سنة إلى 50 سنة.

ثانيا: يجب ان تكون الوحدات السكنية للمصريين.

ثالثا: يجب أن يكون الراتب الشهري الخاص بالعائلة المتقدمة في حجز شقق الاسكان بقيمة تصل الي 6 الاف جنيه مصري.

رابعا: يجب ان تكون حالة المتقدم أعزب فيكون راتبه 8 الاف جنيه مصري.

خامسا: يجب أن تكون الشقة السكنية في نفس محافظة العمل أو السكن للمتقدم.

سادسا: ينبغي على المتقدم أن لا يكون حصل على شقة سكنية من قبل.

بتوافر هذه الشروط واتباع الخطوات الموضحة، يمكن للمواطنين متابعة حالة طلباتهم والاستفادة من دعم الإسكان الاجتماعي الذي تقدمه الحكومة المصرية.

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