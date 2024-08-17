siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

بيزنس وبورصة

بالتمويل العقاري.. رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي 2024

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي

بالتمويل العقاري.. رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي 2024 .. في ظل اهتمام العديد من المواطنين في مصر بمعرفة كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024، يسعى الكثيرون إلى متابعة حالة الطلبات التي قدموها للحصول على هذه الشقق.

بالتمويل العقاري.. رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي 2024 

 يُعد برنامج الإسكان الاجتماعي من المبادرات الحكومية الهامة التي تهدف إلى دعم الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، لتوفير حياة كريمة لهم. سنوضح من خلال موقع "جريدة الموجز" رابط الاستعلام وأهم الشروط التي يجب توافرها.

رابط وخطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

لتسهيل عملية الاستعلام، قامت وزارة الإسكان الاجتماعي بتوفير طريقة إلكترونية يمكن من خلالها الاستفسار عن حالة الطلبات أو الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي. الخطوات كالتالي:

  1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني: قم بالولوج إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
  2. اختيار الاستعلام: بعد الدخول إلى الموقع، اضغط على أيقونة "الاستعلام عن الوحدة السكنية".
  3. إدخال البيانات المطلوبة: املأ جميع البيانات المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة.
  4. تحديد المشروع السكني: اختر المشروع السكني المناسب والمحافظة التي يتبع لها الطلب.
  5. الاستعلام: اضغط على أيقونة "استعلام" لمعرفة حالة الطلب.
لا يفوتك

أسعار علب حلوى المولد النبوي 2024 وتوقعات بالارتفاع الأيام المقبلة

أزمة الإفراج الجمركي عن سيارات المعاقين تتفاقم.. قرارات جديدة ومطالب بالتغيير

أهم الشروط للتقديم على شقق الإسكان 2024

قامت وزارة الاسكان بوضع بعذا من الشروط التي يجب توافقا في الاشخاص الراغبين في التقديم علي حجز شقق الاسكان الاجتماعي، وقد جاءت أهم الشروط للتقديم على شقق الإسكان 2024 علي النحو التالي:

  • اولا: قامت الوزارة بتحديد عمر المتقدم للحجز علي شقق الاسكان الاجتماعي بداية ما بين 21 سنة إلى 50 سنة.
  • ثانيا: يجب ان تكون الوحدات السكنية للمصريين.
  • ثالثا: يجب أن يكون الراتب الشهري الخاص بالعائلة المتقدمة في حجز شقق الاسكان بقيمة تصل الي 6 الاف جنيه مصري.
  • رابعا: يجب ان تكون حالة المتقدم أعزب فيكون راتبه 8 الاف جنيه مصري.
  • خامسا: يجب أن تكون الشقة السكنية في نفس محافظة العمل أو السكن للمتقدم.
  • سادسا: ينبغي على المتقدم أن لا يكون حصل على شقة سكنية من قبل.

بتوافر هذه الشروط واتباع الخطوات الموضحة، يمكن للمواطنين متابعة حالة طلباتهم والاستفادة من دعم الإسكان الاجتماعي الذي تقدمه الحكومة المصرية.

اقرأ أيضاً 

رابط حجز شقق الإسكان الاقتصادي 2024 بالقاهرة الجديدة

شقق الإسكان الاجتماعي 2024 .. الشروط والأوراق المطلوبة | التفاصيل

لا يفوتك

مع اقتراب موعد التقديم.. شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

من موقع هيئة التأمينات.. خطوات الاستعلام عن المعاش برقم البطاقة

التقديم شغال.. تعرّف على آخر موعد لحجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024

أيام قليلة وهتقبض.. موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2024
تم نسخ الرابط