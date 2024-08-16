أسعار علب حلوى المولد النبوي 2024 وتوقعات بالارتفاع الأيام المقبلة.. مع اقتراب الاحتفال بـ المولد النبوي الشريف لعام 2024، يشهد السوق المصري تباينًا ملحوظًا في أسعار حلوى المولد، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات، المحال التجارية والشوادر تستعد لهذا الحدث السنوي بعروض مميزة، لكن المستهلكين يواجهون تحديات جديدة مع الأسعار المرتفعة، خاصة مع زيادة تكاليف المواد الأولية.

في هذا التقرير، نستعرض قائمة أسعار علب حلوى المولد النبوي 2024 وتوقعات بالارتفاع الأيام المقبلة لهذا العام وتحليل لأسباب ارتفاعها المحتمل، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، عبر الموجز.

أسعار علب حلوى المولد النبوي 2024 وتوقعات بالارتفاع الأيام المقبلة

الحمصية:

تتراوح أسعار الحمصية العادية بين 70 و80 جنيهًا للكيلو.

الحمصية بالفول تتراوح أسعارها بين 80 و90 جنيهًا للكيلو.

الفستقية:

الفستقية هي الأغلى بين جميع أنواع حلوى المولد النبوي لعام 2024، حيث تصل أسعارها إلى 1200 جنيه للكيلو، بحسب النوع والمكان.

السمسمية:

تتراوح أسعار السمسمية في أغلب المحال والشوادر بين 110 و120 جنيهًا للكيلو.

البندقية:

تأتي في المرتبة الثانية من حيث السعر بعد الفستقية، حيث تتراوح أسعارها بين 550 و650 جنيهًا للكيلو.

اللوزية:

تحتل اللوزية المرتبة الثالثة في قائمة أغلى حلوى المولد، حيث تتراوح أسعارها بين 400 و460 جنيهًا للكيلو.

الملبن:

شهدت أسعار الملبن انخفاضًا ملحوظًا، حيث يبلغ سعر كيلو الملبن العادي 55 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الملبن بندق صغير الحجم بين 65 و125 جنيهًا، بحسب الحجم.

أما الملبن بالفستق فتتراوح أسعاره بين 100 و165 جنيهًا، فيما يتراوح سعر الملبن بعين الجمل بين 80 و140 جنيهًا للكيلو.

أسعار علب حلوى المولد النبوي المشكلة لعام 2024:

علبة بوزن كيلو: تتراوح أسعارها بين 150 و200 جنيه، ويمكن أن تزيد حسب نوع المكونات.

علبة بوزن 2 كيلو: تتراوح أسعارها بين 200 و300 جنيه.

علبة بوزن 3 كيلو: تتراوح أسعارها بين 300 و400 جنيه.

علبة بوزن 4 كيلو: تتراوح أسعارها بين 400 و800 جنيه، حسب الوزن ونوع المكونات.

ومن المقرر أن يكون يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 هو موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

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