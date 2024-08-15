موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024 للقطاع الخاص.. تصدرت تلك الكلمات البحثية شبكة الإنترنت خلال الساعات القليلة الماضية إذ يسعى عدد كبير من المسلمين خاصة موظفي القطاع الخاص للتعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024.

ويُعد المولد النبوي الشريف من المناسبات الدينية المهمة التي تحتفل بها الأمة الإسلامية في جميع أنحاء العالم، لذا يترقب المسلمون في مصر هذا اليوم بفرحة كبيرة، ويبحثون باستمرار عبر جوجل عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024 للقطاع الخاص.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024 للقطاع الخاص

وبناءً على ذلك يرغب المسلمون خاصة الموظفين في التعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024 للقطاع الخاص من أجل إحياء هذه الذكرى، من خلال الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقراءة القرآن، وإقامة الفعاليات الدينية.

ويُصادف المولد النبوي الشريف يوم الإثنين الموافق 12 ربيع الأول 1446 هـ والذي يوافق 16 سبتمبر 2024 م، ومع اقتراب هذا اليوم، تبدأ التساؤلات حول موعد إجازة المولد النبوي الشريف للقطاع الخاص في مصر، ووفقًا لقانون العمل المصري، وتُعتبر إجازة المولد النبوي الشريف من الإجازات الرسمية المدفوعة التي تُمنح للعاملين في القطاعين العام والخاص.

وتستعد وزارة العمل للإعلان عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024 للقطاع الخاص والإجازة الرسمية، حيث يتم منحها عادةً في نفس اليوم الذي يُوافق المولد النبوي الشريف، ولكن في بعض الأحيان قد يتم ترحيلها إلى يوم آخر وفقًا لما تراه الجهات المعنية.

علمًا أن مواد قوانين العمل، المعمول بها في البلاد، تنص على أن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024 للقطاع الخاص والعام هي إجازة بأجر كامل، سواء لموظفي الجهاز الإداري للدولة، الذي ينظم أوضاعهم قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، أو قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي ينظم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص.

إجازة المولد النبوي الشريف

الموجز يرصد ما يتوقعه الكثيرون أن يكون موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024 للقطاع الخاص ثلاثة أيام متصلة إجازة رسمية بأجر كامل، حيث من المقرر أن يكون يوم إجازة المولد النبوي 2024 الخميس 19 سبتمبر بدلا من يوم الاثنين 16 سبتمبر.

ترحيل الإجازات الرسمية

ويأتي ذلك وفقًا للقرار الذي سبق وأصدره رئيس مجلس الوزراء بشأن ترحيل الإجازات الرسمية التي تصادف منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع، ثم يتبعها يوما الجمعة والسبت، وهما عطلة أسبوعية رسمية بأجر كامل، لموظفي القطاع الحكومي وغالبية القطاع الخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية سبق وكشف وفقًا للحسابات الفلكية الخاصة به، عن موعد المولد النبوي الشريف 2024، وهو يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 الموافق 12 ربيع الأول 1446 هـ، إلا أنه من المفترض أن يتم ترحيل الإجازة، لضمها مع الإجازات الأسبوعية، وبذلك يكون موعد إجازة المولد النبوي الشريف يوم الخميس 19 سبتمبر 2024.

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