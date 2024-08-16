أسعار الأخشاب اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024 بأنواعه المختلفة.. تُعتبر الأخشاب من المواد الأساسية في مجال البناء والديكور، حيث تتميز كل نوع بمزايا وعيوب تؤثر على أسعار الأخشاب في السوق.

وبسبب تقلبات أسعار الأخشاب اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024 بأنواعه المختلفة المستمرة، من الضروري متابعة تطورات السوق وتحليل العوامل المؤثرة بدقة.

أسعار الأخشاب اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024 بأنواعه المختلفة

لهذا، يقدم موقع "الموجز" قائمة محدثة بـ أسعار الأخشاب المختلفة اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024 ، جاءت كالتالي:

تتراوح أسعار الخشب الروسي بين 14,000 و 17,000 جنيه للمتر المكعب، بينما يصل سعر الخشب الزان إلى ما بين 38,000 و 38,760 جنيهًا للمتر المكعب. أما الخشب الزان الروماني، فيبلغ سعر المتر المكعب منه 31,000 جنيه. ويقدر سعر المتر المكعب من الخشب السويدي بـ 19,500 جنيه.

فيما يتعلق بالخشب الفنلندي "جوود وود"، يصل سعره إلى 1,675 جنيهًا للمتر المكعب، بينما تتراوح أسعار الخشب العزيزي بين 50,000 و 51,000 جنيه للمتر المكعب. ويبلغ سعر المتر المكعب من الخشب التيك الأفريقي 55,000 جنيه، في حين يصل سعر الخشب التيك إيروكو إلى 65,000 جنيه للمتر المكعب.

أما الخشب الكونتر السادة المصنوع من خشب الموسكي، فيبلغ سعر المتر منه 1,100 جنيه.

تتفاوت أسعار الأخشاب من منطقة لأخرى بناءً على تكاليف النقل والعوامل المحلية المختلفة.

أنواع الأخشاب واستخداماتها :

يُعد استكشاف أنواع الأخشاب واستخداماتها المتنوعة أمرًا ضروريًا، حيث تُعتبر الأخشاب موارد طبيعية متعددة الاستخدامات، تُستخدم منذ قرون في مجالات البناء، وصناعة الأثاث، وإنتاج الورق. تتألف الأخشاب بشكل أساسي من السليلوز واللجنين والهيميسليلوز.

أنواع الأخشاب الطبيعية :

1.خشب الزان: خشب صلب يُستخرج من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، ويُستخدم في صناعة الأثاث والأرضيات والخزائن.

2. خشب البلوط: يُعرف بقوته ومتانته العالية، مما يجعله مثاليًا للأرضيات، والأثاث، وأعمال البناء.

3.خشب الصنوبر: خشب لين يتميز بشيوعه في أعمال البناء، وصناعة الأثاث، وإنتاج الورق.

4. خشب القيقب: خشب صلب متين، يُستخدم بكثرة في صناعة الأرضيات، الأثاث، والخزائن.

5. خشب الماهوجني: خشب صلب ذو لون بني محمر، يُستخدم في صناعة الأثاث الراقي والتشطيبات الداخلية.

6. خشب الساج: خشب متين مقاوم للماء، يُستخدم في الأثاث الخارجي وبناء القوارب.

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أنواع الأخشاب الصناعية:

1.الخشب الرقائقي: يُصنع من ربط طبقات من قشرة الخشب، ويُستخدم في الأرضيات، الأثاث، وأعمال البناء.

2. لوح الجسيمات: مصنوع من رقائق الخشب المضغوطة، ويُستخدم في الأثاث والتشطيبات الداخلية.

3. لوح ألياف متوسط الكثافة (MDF): مصنوع من ألياف الخشب المضغوطة، ويُستخدم في صناعة الأثاث والخزائن.

4. لوح ستراند موجه (OSB): مصنوع من خيوط الخشب المضغوطة، ويُستخدم في الأسقف، الأرضيات، وتغليف الجدران.



استخدامات الأخشاب:

- الأرضيات:تُستخدم الأخشاب الصلبة مثل البلوط والقيقب والساج لتميزها بالصلابة والجمال.

- صنع الأثاث: تُستخدم أنواع مختلفة مثل الزان، الماهوجني، البلوط، والساج لجودتها العالية.

- البناء: يُستخدم الخشب الرقائقي وألواح الجدائل الموجهة لمتانتها وسهولة تشكيلها.

- إنتاج الورق: تعتمد صناعة الورق على الأخشاب اللينة مثل الصنوبر لسهولة معالجتها.

- بناء القوارب: يُستخدم خشب الساج لمقاومته للماء والتحلل.

- الخزائن: يُفضل استخدام خشب القيقب، البلوط، الزان، والألواح الليفية لقوتها وجمالها.

الاعتبارات الهامة:

- الاستدامة: ضمان أن الخشب يُحصد بطرق مستدامة تحافظ على البيئة.

- الصيانة: الحفاظ على الخشب من التلف الناتج عن الرطوبة والآفات.

- المخاطر الصحية: اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين من غبار الخشب الضار.

- مقاومة النار: اختيار أنواع الخشب التي تتمتع بمقاومة طبيعية للحريق.

- مواد حافظة للأخشاب: استخدامها بعناية لحماية الخشب دون الإضرار بالبيئة.

- أدوات النجارة: ضرورة التدريب على الاستخدام الآمن لأدوات النجارة لتجنب الحوادث.

ختاماً، يُعد الخشب مادة ذات قيمة عالية ومتعددة الاستخدامات، تتطلب معرفة جيدة بخصائصها لضمان استخدامها بشكل فعال ومستدام.

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