أسعار الأخشاب بمختلف أنواعه اليوم الإثنين 12 أغسطس 2024 في مصر.. يُعد الخشب من المواد الأساسية في البناء والديكور، حيث يساهم في تحسين جمال ووظائف الأثاث والتصميم الداخلي.

تختلف أسعار الأخشاب حسب نوعه وجودته ومكان تصنيعه، ويؤثر كل نوع على السعر بناءً على مزاياه وعيوبه.

أسعار الأخشاب بمختلف أنواعه اليوم الإثنين

مع التغيرات المستمرة في أسعار الأخشاب بمختلف أنواعه، من المهم متابعة السوق وتحليل العوامل المؤثرة، يقدم موقع "الموجز" اليوم قائمة بأسعار الأخشاب بأنواعها المختلفة.

- أسعار الخشب الروسي : يتراوح بين 14,000 إلى 17,000 جنيه للمتر المكعب

- أسعار الخشب الزان : يتراوح بين 38,000 إلى 38,760 جنيه للمتر المكعب.

- أسعار المتر المكعب من الخشب زان روماني 31000 جنيهًا.

- أسعار المتر المكعب من الخشب السويدى 19500 جنيهًا.

- أسعار سعر الخشب جوود وود الفنلندي 1675 جنيهًا.

- أسعار الخشب العزيزي : يتراوح بين 50,000 إلى 51,000 جنيه للمتر المكعب.

- أسعار سعر المتر المكعب من الخشب التيك الافريقي 55000 جنيهًا.

- أسعار سعر المتر من الخشب التيك ايروكو 65000 جنيهًا.

- أسعار سعر الخشب الكونتر سادة والذي يتم تصنيعه من الخشب الموسكي 1100 جنيهًا.

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يمكن أن تختلف أسعار الاخشاب من منطقة لأخرى بناءً على تكاليف النقل والعوامل المحلية الأخرى.

أنواع الأخشاب واستخداماته المتنوعة :

الأخشاب هي موارد طبيعية متعددة الاستخدامات، تُستخدم منذ قرون في البناء وصنع الأثاث وإنتاج الورق. تتكون من السليلوز واللجنين والهيميسليلوز. في هذا المقال، سنتناول أنواع الأخشاب واستخداماتها، مع التركيز على خشب الزان، وهو أحد أشهر أنواع الأخشاب المستخدمة.

أنواع الأخشاب الطبيعية



1. خشب الزان : خشب صلب من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، يستخدم في الأثاث والأرضيات والخزائن.

2. خشب البلوط : معروف بقوته ومتانته، يستخدم للأرضيات والأثاث والبناء.

3. خشب الصنوبر: خشب لين، شائع في البناء وصنع الأثاث وإنتاج الورق.

4. خشب القيقب: خشب صلب متين، يستخدم للأرضيات والأثاث والخزائن.

5.خشب الماهوجني : خشب صلب بلون بني محمر، يُستخدم في الأثاث الراقي والتشطيب الداخلي.

6. خشب المساج : خشب متين ومقاوم للماء، يستخدم في الأثاث الخارجي وبناء القوارب.

أنواع الأخشاب الصناعية

1. الخشب الرقائق : يُصنع بربط طبقات من قشرة الخشب، ويُستخدم للأرضيات والأثاث والبناء.

2. لوح الجسيمات : مصنوع من رقائق الخشب المضغوطة، ويُستخدم في الأثاث والتشطيب الداخلي.

3. لوح ألياف متوسط الكثافة (MDF) : مصنوع من ألياف الخشب المضغوطة، ويُستخدم في الأثاث والخزائن.

4. لوح ستراند موجه (OSB) : مصنوع من خيوط الخشب المضغوطة، ويُستخدم في الأسقف والأرضيات وتغليف الجدران.

استخدامات الأخشاب

- الأرضيات: تستخدم الأخشاب الصلبة كالبلوط والقيقب والساج.

- صنع الأثاث : تُستخدم أخشاب الزان والماهوجني والبلوط والساج.

- البناء : يُستخدم الخشب الرقائقي وألواح الجدائل الموجهة.

- إنتاج الورق : تُستخدم الأخشاب اللينة كالصنوبر.

- بناء القوارب: يُستخدم خشب الساج.

- الخزائن : يُستخدم خشب القيقب والبلوط والزان والألواح الليفية.

الاعتبارات الهامة

- الاستدامة : التأكد من أن الخشب يُحصد بشكل مستدام.

- الصيانة: الحفاظ على الخشب من التلف الناتج عن الرطوبة.

- المخاطر الصحية: اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية النفس من غبار الخشب.

- مقاومة النار: اختيار أنواع الخشب المقاومة للحريق.

- مواد حافظة للأخشاب : استخدامها بشكل مسؤول لحماية الخشب.

- أدوات النجارة : التدريب على الاستخدام الآمن للأدوات.

الخشب هو مادة قيمة ومتعددة الاستخدامات تتطلب فهماً جيداً لخصائصها واستخداماتها لضمان استخدامها بكفاءة ومسؤولية.

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